Sydney Sweeney fue eliminada de El diablo viste a la moda 2: qué pasó

A pocos días del estreno de El diablo viste a la moda 2, una de las noticias que más ruido ha generado no tiene que ver con lo que se verá en pantalla, sino con lo que quedó fuera: la participación de Sydney Sweeney fue eliminada del corte final. La actriz había filmado un cameo de aproximadamente tres minutos en el que se interpretaba a sí misma. Su aparición formaba parte de una escena pensada para reforzar el nuevo estatus del personaje de Emily Blunt dentro del mundo de la moda. Sin embargo, en la etapa de posproducción, esa secuencia fue descartada.

Según explicó el equipo creativo, la decisión respondió a razones narrativas: la escena “no funcionaba estructuralmente” dentro del montaje final y afectaba el ritmo de la película. La guionista Aline Brosh McKenna lo confirmó sin rodeos al señalar que la actriz simplemente “no aparece en el montaje final”.

Una actriz controversial

Aunque la versión oficial apunta a criterios cinematográficos, el contexto en el que se da la salida de Sweeney ha alimentado especulaciones. La actriz atraviesa un momento de alta exposición mediática, marcado tanto por su éxito como por controversias recientes como cuando a comienzos del año se trepó a la letra “H” del cartel gigante de Hollywood durante la noche, mientras un equipo de producción filmaba la escena. Conozca: Anna Wintour, Meryl Streep y la portada de Vogue que reabre viejos fantasmas Entre ellas, una campaña publicitaria en la que participó generó críticas en redes sociales, donde algunos usuarios la acusaron de reproducir mensajes considerados racistas. A esto se sumaron debates sobre su papel en la serie Euphoria, que ha dividido opiniones entre los seguidores.

Incluso en eventos públicos recientes, como una premiere en Los Ángeles, se notó cierta distancia con su coprotagonista Zendaya, lo que avivó rumores sobre tensiones en el entorno profesional. Siga leyendo: ¿Propaganda nazi? Campaña de Sydney Sweeney con American Eagle desata polémica sobre la herencia genética Pese a ese panorama, desde la producción han sido enfáticos en descartar cualquier conflicto. Aseguran que la decisión fue “difícil” pero estrictamente creativa, y destacaron la actitud profesional de Sweeney durante el rodaje. Aun así, en la industria del entretenimiento, este tipo de recortes suele generar interpretaciones más amplias. La coincidencia entre su eliminación y el momento mediático que atraviesa ha llevado a algunos a cuestionar si realmente se trató solo de una cuestión de edición.