Sasha Calle, la paisa en la nueva película de Ben Affleck y Matt Damon: “El botín”

Llevábamos varios años siguiéndole la pista: desde 2023, cuando apareció como Supergirl en la película de Flash, sabíamos que Sasha Calle estaba comenzando una fulgurante carrera en Hollywood y que su espontaneidad y carisma le abrirían más puertas. Hoy esta joven actriz de origen paisa estrena una nueva película al lado de Ben Affleck y Matt Damon, con más elenco colombiano como Catalina Sandino Moreno. Se trata de The rip, en español, El botín, cinta que se puede ver por Netflix.
El botín está inspirado en una historia real: un grupo de policías recibe un aviso de que hay dinero en una casa en Hialeah, Florida. Creen que es una sola cantidad, pero resulta que no, son millones y millones de dólares escondidos. El punto importante es que la regla en Miami-Dade es que cuando se hace una incautación, hay que contarla en el lugar de los hechos y por eso no pueden irse, lo que los convierte en el blanco de un grupo de delincuentes. “Y ahora tienen que contar el dinero sin saber necesariamente en quién confiar, ni siquiera entre ellos”, dice la reseña.
El elenco de la cinta –que ya se puede ver en Netflix– incluye además a Steven Yeun, Teyana Taylor, Scott Adkins, Kyle Chandler y la también actriz de origen colombiano Lina Esco.