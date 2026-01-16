Sasha Calle, la paisa en la nueva película de Ben Affleck y Matt Damon: “El botín”

Llevábamos varios años siguiéndole la pista: desde 2023, cuando apareció como Supergirl en la película de Flash, sabíamos que Sasha Calle estaba comenzando una fulgurante carrera en Hollywood y que su espontaneidad y carisma le abrirían más puertas. Hoy esta joven actriz de origen paisa estrena una nueva película al lado de Ben Affleck y Matt Damon, con más elenco colombiano como Catalina Sandino Moreno. Se trata de The rip, en español, El botín, cinta que se puede ver por Netflix. Le puede interesar: “Una batalla tras otra”, la gran ganadora de los Globos de Oro; esta es la lista completa en las principales categorías El botín está inspirado en una historia real: un grupo de policías recibe un aviso de que hay dinero en una casa en Hialeah, Florida. Creen que es una sola cantidad, pero resulta que no, son millones y millones de dólares escondidos. El punto importante es que la regla en Miami-Dade es que cuando se hace una incautación, hay que contarla en el lugar de los hechos y por eso no pueden irse, lo que los convierte en el blanco de un grupo de delincuentes. “Y ahora tienen que contar el dinero sin saber necesariamente en quién confiar, ni siquiera entre ellos”, dice la reseña. El elenco de la cinta –que ya se puede ver en Netflix– incluye además a Steven Yeun, Teyana Taylor, Scott Adkins, Kyle Chandler y la también actriz de origen colombiano Lina Esco.

“Fue muy lindo que los actores intentaran hablar en español”: Sasha Calle en The rip (El botín)

Esta semana EL COLOMBIANO conversó con Sasha Calle, Ben Affleck y Kyle Chandler sobre este proyecto. Sasha nos saludó con mucha alegría porque la película tiene mucho acento colombiano. Hay frases que ella dice en español, como “Dejémoslo todo en manos de Dios, sí o qué”, o cuando confronta a los policías (Affleck y Damon) que ven la bandera de Colombia en su casa y les dice: “Colombia no es crimen, es mucho más que solo estereotipos”. “Eso yo lo puse ahí, eso no estaba escrito, porque había que meterlo”, nos dijo. La película se prestó para la improvisación y hubo líneas suyas espontáneas que quedaron. En parte porque Sasha, con su marcado acento paisa, se siente muy orgullosa de ser colombiana y quería mostrar eso; Además, hay varias líneas en spanglish porque así se vive en Miami: “La gente mezcla inglés con español de manera natural”, precisó.



"Ellos hicieron un muy buen trabajo. Sabían exactamente dónde se situaría esta película y qué necesitaba, y, como saben, Ben habla español de maravilla", escribió Sasha. La autenticidad era vital para una cinta que cuenta una historia real en un territorio lleno de latinos. “Y no todos los actores en la película sabían hablar español, pero lo intentaban y lo hicieron intencionalmente y para mí, como una persona latina y que también ha vivido en Miami, es algo muy lindo”. En ese momento, Ben Affleck entra a la conversación hablando español: "Es muy importante que la ubicación es un personaje en la película y tiene que ser auténtico. Es un hecho que el español es parte de nuestra cultura también, especialmente en lugares como Miami, Texas, Los Ángeles y más. Cada ubicación tiene sus aspectos particulares y eso es auténtico y realístico y en una película como esta se debe ser realista".

Ben Affleck y Matt Damon vuelven a trabajar juntos, en una carrera de amistad y películas que ya supera los 30 años. Para el director Joe Carnahan son “lo mejor de lo mejor, la flor y nata, la cima del negocio. Además de ser los dos actores principales, también eran los jefes del estudio. Podría haber sido un camino de rosas. Nunca lo fue. Fueron infinitamente respetuosos con lo que yo quería hacer y siempre estuvieron muy dispuestos. También se juega con una amistad de más de 40 años. Creo que eso es parte de por qué la película funciona tan bien, porque se siente la intensidad de su amistad, su amor mutuo, su respeto mutuo”, dijo en las notas de producción.

Ben Affleck y Matt Damon en el lanzamiento de The Rip esta semana. FOTO Getty Images para Netflix

Sobre el elenco colombiano en la película: Sasha Calle, Catalina Sandino Moreno y Lina Esco, el director precisó: “Sasha tiene tanto talento que, sin importar el reto que le pongas, ella lo resuelve de maravilla (...) Catalina, estamos hablando de una profesional consumada. No parece que Catalina esté haciendo nada hasta que empiezas a juntar las escenas y entonces dices: ‘¡Dios mío, es fantástico!’ (...) Lina Esco es genial, esa mujer no se equivoca. Lo que tuvo que lograr, casi sin aparecer en pantalla, es extraordinario”.

Catalina Sandino en una de las escenas de The rip, (El botín). FOTO Cortesía Netflix

La película toca temas como la ambición, la honestidad y la pérdida. Los tres actores con los que conversamos en cámara: Kyle Chandler, Ben Affleck y Sasha Calle están en tres orillas diferentes de la historia. ¿Qué otro tema resaltarían en The Rip?, les pregunto. Para Kyle es un poco de todo: “Es la condición humana básica. Es decir, hay una variedad de personas con distintos deseos y necesidades, y distintas cosas que están dispuestas a hacer para conseguirlos. Y eso crea una división entre estas personas y las somete a una enorme presión”. Le puede interesar: Un poeta fue nominada a Mejor película Iberoamericana de los premios Goya Ben Affleck asegura, ya en inglés, que esta película difumina la línea “entre lo que sentimos y lo que debemos hacer para protegernos a nosotros mismos, a nuestras necesidades o a nuestras familias, y a veces chocan con las normas culturales, la ética, los estándares profesionales o un sentido básico y fundamental de moralidad”. También dice que la película toca el tema de la tentación, “nuestro peor enemigo, ya sabes, la vieja metáfora del ángel y el diablo hablándonos a escondidas es bastante acertada”. Sasha concluye que The rip es un filme en el que se genera empatía por cada personaje: “No empiezas a señalar con el dedo. Intentas comprenderlos mientras intentas decidir quién es el malo (...) Joe (Carnahan) lo hizo de manera tan hermosa con la escritura, y por eso, incluso, cuando leí el guion por primera vez, ni siquiera sabía si era culpable hasta el final. Sabes, estás descifrándolos, y esa es la parte hermosa. Es una zona gris por todas partes”.

Sasha Calle en una escena de The rip (El Botín). FOTO Cortesía Claire Folger/Netflix