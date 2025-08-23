Un siglo después, vuelve a la salas de cine Bajo el cielo antioqueño

Hoy, en el Teatro Pablo Tobón Uribe de Medellín, se conmemorará el centenario de Bajo el cielo antioqueño (1925), la primera gran producción del cine antioqueño. La proyección se realizará con entrada gratuita y contará con orquesta en vivo interpretando una nueva banda sonora compuesta por músicos del ITM.
Para María Emma Mejía, diplomática, periodista y nieta de Gonzalo Mejía, productor de la cinta, el evento no solo es un homenaje a la memoria de su abuelo, sino también una oportunidad para recordar el inicio de la cinematografía en el país.
Según María Emma, su abuelo fue un hombre de muchas facetas. “Tuvo una biografía tremenda. Fue innovador, muy culto, un hombre cívico al que no le gustaba la política sino el civismo. Pensaba en el desarrollo de Antioquia y de sus regiones. Antes que el cine, su obsesión fue lograr una salida al mar para Antioquia y no quedarse encerrado en el centro del país bajo el mando de Bogotá”, dijo.
Gonzalo Mejía vivió en Europa. Esa experiencia lo llevó a comprender, según su nieta, que Antioquia tenía un potencial enorme en transporte, urbanismo, aviación civil y cultura. En ese contexto se interesó por el cine, que para los años finales del siglo XIX comenzaba a consolidarse en Europa y Estados Unidos.
En 1924 fundó la Compañía Filmadora de Medellín, antecedente de lo que luego sería Cine Colombia. Un año después produjo Bajo el cielo antioqueño, considerada la primera gran producción “hollywoodense” hecha en Antioquia.