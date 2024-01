Winnie the Pooh: Blood and Honey

Shazam! Fury of the Gods

Mary Stuart Masterson – Five Nights at Freddy’s

Lucy Liu – Shazam! Fury of the Gods

Kim Cattrall – About My Father

Dame Helen Mirren - Shazam! Fury of the Gods

Peor pareja en pantalla

Cualquier par de “Merciless Mercenaries” – Expend4bles

Cualquier par de inversores avariciosos que donaron 400 millones de dólares para los derechos de remake de El Exorcista

Ana de Armas & Chris Evans (quienes reprobaron en química en la pantalla) – Ghosted

Salma Hayek & Channing Tatum – Magic Mike’s Last Dance

Pooh & Piglet as Blood-Thirsty Slasher/Killers(!) in Winnie the Pooh: Blood and Honey.

Peor precuela, remake o secuela

Ant Man & The Wasp: Quantumania

The Exorcist: Believer

Expend4bles

Indiana Jones and The Dial of...Still Beating a Dead Horse

Winnie the Pooh: Blood and Honey

Peor director

Rhys Frake-Waterfield – Winnie the Pooh: Blood and Honey

David Gordon Green – The Exorcist: Believer

Peyton Reed – Ant Man & the Wasp: Quantumania

Scott Waugh – Expend4bles

Ben Wheatley – Meg 2: The Trench

Peor guion

The Exorcist: Believer

Expend4bles

Indiana Jones and the Dial of...Can I go home now?

Shazam! Fury of the Gods

Winnie the Pooh: Blood & Honey