Premios Platino 2026: películas y series colombianas que buscan ganar, más nominadas y dónde puede ver la gala

Este sábado por fin se conocerá cuáles son las mejores películas y series iberoamericanas del último año. Los Premios Platino, que reconocen las producciones más destacadas de la región, se llevarán a cabo en las instalaciones de Xcaret, el parque temático ubicado en la Riviera Maya, en México. Lea: Un vistazo a la carrera de Guillermo Francella, el actor homenajeado de los Premios Platino Hay 30 películas y 19 series compitiendo por la estatuilla plateada. En las categorías de cine, las películas con más nominaciones, once cada una, son Belén, dirigida y protagonizada por la argentina Dolores Fonzi, la cual está basada en el caso real de una joven que fue encarcelada injustamente tras haber tenido un aborto espontáneo, y Los Domingos, de la dos veces ganadora del Goya Alauda Ruiz de Azúa, cinta que pone el foco en Ainara, una joven que desata un caos familiar cuando le dice a su familia que quiere ser monja. Y en series, El Eternauta –la adaptación de Netflix de la historieta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López– es la más nominada, con 13 menciones. Le sigue Anatomía de un instante, también una adaptación de la novela homónima del escritor español Javier Cercas, que reconstruye cómo fue el fallido golpe de Estado del 23-F, el 21 de febrero de 1981, y que está nominada en 12 categorías.

En esta edición hay varias producciones colombianas compitiendo. Una de ellas es Un poeta, la película del paisa Simón Mesa Soto, que fue la cinta colombiana más taquillera del 2025 con más de 200.000 espectadores y más de 1,5 millones de dólares recaudados a nivel mundial. El film grabado en Medellín está participando en tres de las categorías más importantes de la gala: Mejor película en el género de comedia iberoamericana de ficción, Mejor guion y Mejor interpretación masculina con Ubeímar Ríos, quien es uno de los invitados confirmados. Estado de fuga 1986, la adaptación de Satanás, la novela de Mario Mendoza, está también nominada a los Platino en Mejor creador de miniserie o teleserie, donde compite Rodrigo Guerrero. Y otra de las oportunidades que tiene Colombia para traerse el galardón a casa está en la actriz Natalia Reyes, quien podría ser la ganadora de la categoría Mejor interpretación femenina por su protágonico en la película venezolana Aún es de noche en Caracas.

Los primeros ganadores de los Premios Platino 2026

Este año, el Premio Platino de Honor será entregado al argentino Guillermo Francella como homenaje a sus 50 años de trayectoria artística. “Yo creo que lo que más me ha animado a tomar riesgos en cada personaje es que sean bien heterogéneos entre sí, incluso antagónicos, pero sin perder esa identificación con la gente, con el público. Creo que cualquier contenido que he llevado a cabo, sin importar el género siempre ha tenido que ver con lo popular”, dijo el actor en rueda de prensa de este reconocimiento. Por otra parte, una de las novedades de esta edición es que, por primera vez en los 13 años de historia de los premios, este jueves se realizó la Ceremonia de Apertura, en la que se entregaron las estatuillas a los 21 ganadores de las categorías anunciadas a mediados de abril. Y a esa premiación se suma el anuncio de los ganadores de los premios del público, realizado este viernes.

Con estas entregas van aumentando las apuestas por cuáles serán las producciones más premiadas del 2026: El Eternauta y Anatomía de un instante han ganado en cinco categorías –esta última recibió el premio del público a Mejor interpretación masculina por el trabajo de Álvaro Morte–, y en películas, El agente secreto lleva cuatro premios, uno de ellos del público por el protagónico de Wagner Moura, quien este año también recibió el Globo de Oro por interpretar a Marcelo Alves. Le puede interesar: El Eternauta, el cómic de ciencia ficción argentino que ahora es una serie de Netflix

¿Cuál es la relevancia de los Premios Platino?