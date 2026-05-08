Medellín abre convocatoria para ayudar a bares y discotecas a controlar el ruido

La Secretaría de Medio Ambiente de Medellín abrió una convocatoria dirigida a bares, discotecas y negocios de entretenimiento nocturno para que adopten buenas prácticas acústicas e implementen sistemas de control de sonido, en medio de un incremento de operativos y sanciones a establecimientos que superan los niveles de ruido permitidos, especialmente en zonas como El Poblado, Laureles, Manila y otros sectores turísticos.
El Distrito viene aplicando nuevas medidas derivadas del fortalecimiento de la regulación sobre contaminación auditiva y convivencia ciudadana.