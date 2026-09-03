¿Por qué se están viendo tantas películas viejas en la cartelera de cine en Colombia?

La industria cinematográfica global, en especial quienes se dedican a la distribución y exhibición en salas de cine, no ocultan su preocupación por el poco crecimiento que han logrado, en los últimos años, en la taquilla mundial, por lo que siempre están en búsqueda de alternativas para convocar a más personas a sus exhibiciones.
En Colombia, en los últimos años la cifra de asistentes anuales a las salas de cine se estancó en 49 millones, que no es una mala cifra, pero está muy lejana a los 73 millones que asistieron en 2019, antes de pandemia, y no se presenta un crecimiento, pese a que el número de salas sí se ha incrementado.
Además de aumentar las salas de cine con la tecnología de último momento en la proyección, los grandes estudios cinematográficos han encontrado en la exhibición de algunos de sus grandes clásicos, renovados tecnológicamente, una fórmula a través de la cual convocar a un público que se ha ido alejando de las salas de cine (por ver películas en casa), y que impulsados por la nostalgia quieren ver sus películas favoritas en la pantalla gigante.