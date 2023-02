Este fue el poster de One Million Years B.C. FOTO Cortesía

En 1975, su talento fue reconocido con el Globo de Oro a mejor actriz de comedia o musical gracias al filme “The Three Musketeers”.

La película no fue bien recibida por la crítica y Welch, quien se había interesado en tomar parte del proyecto por el reto actoral que suponía para su carrera, tampoco quedó satisfecha con el resultado final.

La artista se desempeñó también como cantante y participó en programas musicales, en los que compartió escenario con artistas como Cher. Un momento icónico de su trayectoria fue su visita en 1967 a las tropas estadounidenses durante la Guerra de Vietnam para dar un concierto.

La actriz también fue parte de títulos como “Lady in Cement” (1968), junto a Frank Sinatra, y algunas de sus cintas más recordadas son el wéstern “Hannie Caulder” (1971) y “Fathom” (1967).

Welch trabajó en más de 70 proyectos audiovisuales, y algunos de sus últimos trabajos fueron en televisión como “Date My Dad” (2017) y el filme “How to Be a Latin Lover”, protagonizado por Eugenio Derbez.

En su madurez la actriz también se dedicó a negocios empresariales de productos de cosmética y de belleza. En 2010, lanzó su libro “Raquel: Beyond the Cleavage” (”Raquel: Más allá del escote”), en el que contaba sus memorias y reflexiones sobre lo duro que fue ser madre soltera en la industria de Hollywood y convertirse en un icono sexual.