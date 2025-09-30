Los Simpson regresan al cine con su segunda película en 2027

Casi dos décadas después de su debut en la pantalla grande, la familia amarilla más famosa de la televisión volverá a los cines.Disney y 20th Century Studios declararon oficialmente la producción de la segunda película de Los Simpson, con fecha de estreno prevista para el23 de julio de 2027. El anuncio, realizado en redes sociales con un afiche en el que Homero extiende la mano hacia una rosquilla rosa, reavivó el entusiasmo de los seguidores de una serie que, tras más de tres décadas de transmisión, sigue marcando la cultura popular. Lea también: ¿Marge Simpson murió? El episodio final que destrozó a los fans de Los Simpson La confirmación llegó acompañada de un dato revelador: la secuela ocupará un espacio que originalmente estaba reservado para un título del universo Marvel. Así que la decisión refleja el peso de la franquicia creada por Matt Groening, convertida en una de las más reconocibles del catálogo de Disney desde que la compañía adquirió Fox.

La recordada Los Simpson: la película llegó a los cines en 2007 y recaudó 536 millones de dólares a nivel mundial, muy por encima de los 75 millones invertidos en su producción. Con Homero como protagonista accidental de un desastre ambiental que obligaba a encapsular Springfield bajo una cúpula, el filme dirigido por David Silverman se convirtió en uno de los mayores éxitos de animación tradicional de su época y dejó escenas, como la aparición del “Spidercerdo”, grabadas en la memoria de los fanáticos. Entérese de más: Los Simpsons, 25 años y mucho más que una serie Ahora bien, el regreso cinematográfico de Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie ocurre en un momento clave. Los Simpson sigue siendo la serie animada de mayor duración de la televisión mundial, con 36 años al aire y una renovación confirmada hasta la temporada número 40, que se emitirá en 2028 y 2029. La permanencia de la familia de Springfield se ha visto reforzada por su llegada a plataformas de streaming como Disney+, lo que permitió que nuevas generaciones descubrieran episodios clásicos y actuales sin las limitaciones de la televisión abierta.