Además, la contienda en categorías como Mejor Película Animada resulta prometedora, pues, cuando se esperaba que Spider-Man: Across The Spider-Verse arrasara con todo, como ocurrió con su antecesora, Spider-Man: Into The Spider-Verse , la cinta no recibió el espaldarazo de los Globe la semana pasada.

Best Foreign Language Film Anatomía de una caída Godzilla Minus One Perfect Days La sociedad de la nieve The Taste of Things The Zone of Interest

Mejores efectos visuales The Creator Guardians of the Galaxy Vol. 3 Mission: Impossible – Sentencia mortal parte 1 Oppenheimer Poor Things Spider-Man: Across the Spider-Verse

Mejor actor / actriz joven Abby Ryder Fortson, Are You There God? It’s Me, Margaret. Ariana Greenblatt, Barbie Calah Lane, Wonka Milo Machado Graner, Anatomía de una caída Dominic Sessa, The Holdovers Madeleine Yuna Voyles, The Creator

Mejor actriz de reparto Emily Blunt, Oppenheimer Danielle Brooks, The Color Purple America Ferrera, Barbie Jodie Foster, Nyad Julianne Moore, May December Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers

Nominados en las categorías de Televisión

Mejor serie de drama y dónde verla

The Crown (Netflix)

The Diplomat (Netflix)

The Last of Us (HBO Max)

Loki (Disney+)

The Morning Show (Apple TV+)

Star Trek: Strange New Worlds (Paramount+)

Succession (HBO | Max)

Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty (HBO Max)

Mejor actor en una serie de drama

Kieran Culkin – Succession

Tom Hiddleston – Loki

Timothy Olyphant – Justified: City Primeval

Pedro Pascal – The Last of Us

Ramón Rodríguez – Will Trent

Jeremy Strong – Succession

Mejor actriz en serie de drama

Jennifer Aniston – The Morning Show

Aunjanue Ellis – Justified: City Primeval

Bella Ramsey – The Last of Us

Keri Russell – The Diplomat

Sarah Snook – Succession

Reese Witherspoon – The Morning Show

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary

Barry

The Bear

The Marvelous Mrs. Maisel

Poker Face

Reservation Dogs

Shrinking

What We Do in the Shadows

Mejor miniserie

Beef

Daisy Jones & the Six

Fargo

Fellow Travelers

Lessons in Chemistry

Love & Death

A Murder at the End of the World

A Small Light