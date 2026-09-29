El récord de La bola negra, la película española que va por los Óscar y su fecha de estreno en Colombia

La bola negra, película española dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi –más conocidos como Los Javis–, ha registrado más de 610.000 espectadores y casi 4,7 millones de euros en su primer fin de semana en las salas españolas, lo que la convierte en el noveno mejor estreno español de la historia y el cuarto mejor estreno de 2026, según datos de Rentrak proporcionados por Elastica. A nivel diario, la cinta ha crecido en sus ingresos de forma diaria, con el domingo como su día con mayor afluencia. “Es muy fuerte ver y sentir lo que está pasando porque alguna vez lo hemos intentado con otras cosas que hemos hecho y a veces se tarda más. Por ejemplo, hicimos un 0,45 de share en Neox con Paquita Salas. Las cosas pasan cuando pasan. Nosotros intentamos cuidar cada detalle para ver si el milagro sucede y parece que esta vez nos está sucediendo”, ha señalado Calvo después de la gala de clausura. Puede leer: ¿Por qué la película “La bola negra” fue ovacionada en Cannes? Javier Calvo ha reconocido sentirse “un poco sobrepasado” por las emociones que están viviendo, aunque “sobre todo muy útil”, y ha destacado las colas que han visto en los cines. Por su parte, Ambrossi ha asegurado que está percibiendo que la gente sale “emocionada” del cine. “La gente hace trends en TikTok grabando el antes y después de la película y salen abrazados y destruidos”, ha afirmado.

La cinta, que representará a España en la carrera de los Oscar, también recibió el sábado el Premio del Público Ciudad de Donostia a la Mejor Película del Festival de San Sebastián, donde se exhibió fuera de concurso en la sección Perlas. Poco antes, recibía también el premio del público en el Festival de Toronto y Los Javis recibieron “ex aequo” con el cineasta polaco Pawl Pawlikowski el Premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes, donde la película fue seleccionada para la competición.

¿De qué trata La bola negra?

El filme, producido por Movistar Plus y Suma Content con la participación de Atresmedia, se mueve en tres años diferentes, pero unidos entre sí con historias y personajes: 1932, 1937 y 2017. La bola negra es una obra teatral inacabada de Federico García Lorca, el gran poeta español asesinado en los años 30. Pero además está basada en La piedra oscura, la obra de teatro escrita por Alberto Conejero en 2013 que trata sobre las últimas horas de vida de Rafael Rodríguez Rapún -el compañero y último gran amor de Federico García Lorca-. La cinta cuenta con un reparto encabezado por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Lola Dueñas, Penélope Cruz y Glenn Close. Entérese: Estas son las 100 mejores series del siglo XXI, según The New York Times: ¿dónde verlas en Colombia?

El estreno de La bola negra en Colombia

Según confirmó EL COLOMBIANO con su distribuidora en el país, Cine Color, la cinta llegará a las salas de cine el próximo 14 de enero, acorde a las fechas en las que será el estreno en América Latina. Las negociaciones de las licencias para América latina se hacen país por país y la mayoría coinciden con el mes (en México también será en enero). La fecha tiene mucho que ver con la cercanía a los Óscar, que el próximo año será el 14 de marzo. Desde el 15 de diciembre sabremos si entra en la lista corta de película extranjera), y ya el 21 de enero se darán las nominaciones oficiales. No se vaya sin leer: Futuro Desierto: la serie bilingüe de Netflix que une a Colombia, Argentina y México en un thriller de IA Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. *Con información de Europa Press

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