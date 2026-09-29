El récord de La bola negra, la película española que va por los Óscar y su fecha de estreno en Colombia

La bola negra, película española dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi –más conocidos como Los Javis–, ha registrado más de 610.000 espectadores y casi 4,7 millones de euros en su primer fin de semana en las salas españolas, lo que la convierte en el noveno mejor estreno español de la historia y el cuarto mejor estreno de 2026, según datos de Rentrak proporcionados por Elastica.
A nivel diario, la cinta ha crecido en sus ingresos de forma diaria, con el domingo como su día con mayor afluencia. “Es muy fuerte ver y sentir lo que está pasando porque alguna vez lo hemos intentado con otras cosas que hemos hecho y a veces se tarda más. Por ejemplo, hicimos un 0,45 de share en Neox con Paquita Salas. Las cosas pasan cuando pasan. Nosotros intentamos cuidar cada detalle para ver si el milagro sucede y parece que esta vez nos está sucediendo”, ha señalado Calvo después de la gala de clausura.
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Javier Calvo ha reconocido sentirse “un poco sobrepasado” por las emociones que están viviendo, aunque “sobre todo muy útil”, y ha destacado las colas que han visto en los cines. Por su parte, Ambrossi ha asegurado que está percibiendo que la gente sale “emocionada” del cine. “La gente hace trends en TikTok grabando el antes y después de la película y salen abrazados y destruidos”, ha afirmado.