DIM recibe a Flamengo por Libertadores en un partido en el que debe primar la sensatez, ¿por qué?

Hincha Poderoso, esto es para usted: los directivos ya se equivocaron, los futbolistas y entrenadores también. Llegó el momento de que ustedes demuestren que las cosas en torno al club de sus amores se pueden hacer de manera diferente. Su dolor es comprensible: las finales de Liga perdidas los últimos años cuando, en teoría, El Poderoso era favorito para ganar; la caída en los clásicos y sobre todo en aquel de diciembre del año pasado, contra Atlético Nacional. Eso y el bajo rendimiento mostrado por el equipo profesional durante el primer semestre de 2026 ha sido como sal en una herida que no se ha cerrado.

También se entiende su frustración porque los resultados no llegaron y, en algunos momentos, dio la sensación de que los futbolistas se resignaron con la idea de que no lograr la clasificación a los playoffs de la Liga, donde un par de goles el fin de semana le hubiera dado al cuadro rojo la opción de competir por la octava casilla. Lo mismo ocurre con su indignación después del gesto del máximo accionista del club en el partido del fin de semana. Todo eso se entiende, se ha visto y se ha cuestionado, no solo por ustedes, sino por otras aficiones.

Por eso es importante que este jueves en el Atanasio, durante el partido contra Flamengo de Brasil válido por la cuarta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores, ustedes demuestren que son diferentes, que el amor, el “dolor”, el sentimiento que tienen por el cuadro del que son aficionados por herencia de algún familiar o elección, identidad, está por encima de cualquier cosa.

¿Que decisión podría tomar Conmebol en caso de que haya inconveniente en la tribuna?

El ambiente en redes sociales está muy caldeado. Por ahí se han visto convocatorias para “boicotear” el encuentro por torneo internacional. Se especula con que habría protestas en la parte de afuera del estadio; también con que no entrarían a las tribunas para demostrar su descontento. Como consecuencia de eso, la Policía sugirió, en la reunión de la Mesa de Convivencia del Fútbol, que se solicitara a Conmebol jugar el encuentro ante los brasileños, primeros en el Grupo con 7 puntos, a puerta cerrada.

Desde el Medellín se negaron. Prefirieron contar con su apoyo para un encuentro en el que, en caso de sacar un buen resultado se mantendrían en la pelea por avanzar a octavos de final de la Libertadores después de 21 años (no lo consiguen desde el 2005). Si ganan, llegarían a 7 puntos. Si empatan, sumarían cinco y se mantendrían cerca de Estudiantes, que jugó contra Cusco en Perú el miércoles. Pensarlo no es descabellado. De acuerdo con datos del periodista y estadígrafo Daniel Osorio, el Rey de Corazones solo ha perdido uno de los siete encuentros que ha disputado contra equipos brasileños por Libertadores siendo local: frente a Santos en la semifinal de la edición del 2003. Entre tanto, suma dos victorias (2-1 a Gremio en 2003 y 2-1 a Sao Paulo en 2009), así como tres empates (2-2 con Paranaense en 2005, 1-1 con Corinthians en 2010 y 1-1 con Inter de Porto Alegre en 2023). Un triunfo ante el costoso Flamengo quedaría en la historia.

No obstante, en caso de que haya problemas de orden público en el estadio, o incluso sus alrededores, pueden haber sanciones por parte de Conmebol que perjudicarán al club y la opción de competir a nivel internacional en próximas temporadas.