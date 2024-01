Para Zapata los Golden Globes 2024 comenzaron bien la temporada de premios: “Al menos no cedieron ante lo que se espera y se premió —en general—, lo justo”, dijo en su cuenta de X @cinesentido.

Estos galardones hacen una separación entre películas de drama y de comedia / musicales, lo mismo para las series y al final en las 27 categorías resultaron ganadoras 7 películas y 4 series. Si no se las ha visto aquí le hacemos un recuento de lo que ganaron y dónde las pueden ver para que esté actualizado con lo mejor del cine y la televisión que se hizo el año pasado.

Falta esperar si tras el anuncio de los nominados al Óscar el 23 de enero, que algunas películas vuelven a cartelera, esta cinta regresa para que no se la pierda.

Otras ganadoras y dónde verlas

The Holdovers ganó dos premios como Mejor película comedia y Mejor actor para Paul Giamatti: llegará a cartelera en Colombia el 25 de enero.

Anatomía de una caída obtuvo también dos galardones como Mejor película extranjera y Mejor guion: en Colombia también se verá en cines el 25 de enero.

Barbie consiguió dos premios por su canción original, What was i made for de Billie Eilish y la nueva categoría como Logro cinematográfico y de taquilla. Salió de cartelera pero ya está disponible en HBO Max.