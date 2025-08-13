Animarchivo: Medellín acoge 12 obras audiovisuales en la nueva edición de Fotograma Inverso

Este jueves, Medellín recibirá más de una decena de piezas audiovisuales internacionales que podrán disfrutarse en Fotograma Inverso, la nueva edición de la muestra local que busca destacar el trabajo de los realizadores y motivar a las audiencias a acercarse a nuevos géneros y producciones.

En esta ocasión, el evento lleva el nombre de Animarchivo, ya que estará dedicado a la animación y a los archivos audiovisuales. Se realizará en Pa’ Bravo Yo Bar, ubicado en la plazoleta de la Villa de Aburrá.

En total, en la muestra se exhibirán 12 obras nacionales e internacionales, entre cortometrajes de animación, videoarte, archivo, y un largometraje. Varios cineastas de otros países iberoamericanos participarán en Fotograma Inverso, entre ellos la española Alejandra Beyron y la chilena Tiziana Panizza, quien ya ha visitado anteriormente la ciudad, en funciones y talleres con la Cinemateca Distrital de Medellín.

Yeison Loaiza Orozco, director y organizador de la muestra, cuenta que esta nació en plena pandemia de Covid 19 en el colectivo audiovisual Dimekia. En 2020 se realizó la planeación del evento, que finalmente fue una realidad en 2021 y fueron tres versiones las que se llevaron a cabo de manera consecutiva.

El año pasado, Fotograma Inverso hizo una pausa y en 2025 regresó con la idea de convertirse en una bienal, es decir, un evento que se realice cada dos años. En esta edición, se hizo una selección de distintos géneros. Además, se decidió llevarla a cabo en un espacio poco convencional para el cine: un bar.