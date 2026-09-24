Festival de Cine de Cartagena abre convocatoria para su edición 66 con premios de hasta 100.000 dólares

El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias anunció que su edición 66, programada del 6 al 11 de abril de 2027, contará con una bolsa global de hasta 100.000 dólares en premios distribuida entre sus competencias, secciones de la selección oficial y el espacio Work in Progress.
Es uno de los anuncios más concretos del festival en materia de reconocimiento económico para las obras seleccionadas, y llega acompañado de la apertura de la convocatoria para los proyectos que quieran participar.