Más de 120 empresas se reunirán en Medellín para hablar de cine

Lo harán el próximo miércoles 4 de marzo en el 4.º Encuentro MECA, el cual contará con invitados nacionales e internacionales.

    El 4.º Encuentro MECA es organizado por la Asociación de la Industria Audiovisual y Cinematográfica de Medellín. FOTO cortesía meca
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

En los últimos años, Medellín ha tenido en la mira el objetivo de convertirse en un hub audiovisual, un espacio en el que los emprendedores de esta industria trabajen de manera colaborativa en el desarrollo de proyectos. Aunque la ciudad ha sido el set de grabación de producciones de talla internacional –como The Night Manager, como contó EL COLOMBIANO en enero, por poner solo un ejemplo–, el grupo de realizadores, productores y otros miembros de este gremio continúa trabajando para posicionar el nombre de la ciudad en la región y en el mundo.

En esa misma línea, el próximo miércoles 4 de marzo se realizará el 4.º Encuentro MECA, el evento organizado por la Asociación de la Industria Audiovisual y Cinematográfica de Medellín.

Con el respaldo de entidades locales como la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, y nacionales como Proimágenes y ProColombia, en la sede Poblado de la Cámara de Comercio de Medellín se reunirán más de 120 empresas del ecosistema audiovisual y cinematográfico que se mueve en campos como la producción, la animación, los efectos visuales, la renta de equipos e incluso la realización de videojuegos.

El propósito del encuentro es conversar sobre temas clave del sector y seguir construyendo redes profesionales que le permitan al gremio audiovisual continuar creciendo. Justamente, la premisa de este año es “Networking y Oportunidades”, lo que se alinea con las bases con las que fue creada MECA hace seis años. En 2020, en medio de la pandemia de Covid-19, nació esta organización que se dedica a unir esfuerzos en una industria donde el trabajo en equipo es fundamental.

En este evento, que es gratuito con inscripción previa, invitados nacionales e internacionales hablarán sobre tendencias del sector audiovisual, nuevos desarrollos tecnológicos, el contexto actual y los retos que enfrenta la industria.

Cecilia Gómez de la Torre, experta peruana en distribución cinematográfica; los creadores de Enchufe TV, la serie web ecuatoriana considerada como una de las más influyentes en español, y Lucho Velasco, director y actor de producciones como El cartel y Rosario Tijeras, serán algunos de los panelistas del Encuentro.

La idea es que de este evento los asistentes se vayan con nuevos conocimientos y contactos para que el gremio en Medellín continúe creciendo. En 2025, la Alcaldía de Medellín acompañó 42 producciones locales, nacionales e internacionales, mediante la gestión de permisos, búsqueda de locaciones y conexión con el talento local. Además, el Incentivo Cinematográfico y Audiovisual de Medellín (ICAM), que permite que las empresas seleccionadas reciban hasta el 20% del reembolso de recursos a los gastos realizados en servicios audiovisuales en la ciudad, pasó de 45 a 140 proyectos beneficiados el año pasado.

Proyectos de marcas como BBC y Volvo; de artistas como Karol G y Feid; y producciones como Un poeta fueron algunos de los que se realizaron en la ciudad y contaron con el acompañamiento de la administración distrital, y se espera que se multipliquen con espacios como este Encuentro.

Utilidad para la vida