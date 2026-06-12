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El perfecto culpable, el documental paisa que narra el caso del falso positivo judicial contra Alexander Obregón Rentería

El largometraje dirigido por el cineasta y productor antioqueño Henry Rincón está en cartelera de los cinemas del Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) y del Centro Colombo Americano.

  • Este es Alexander Obregón Rentería, el profesor de Medellín víctima de un falso positivo judicial. FOTO: Cortesía El perfecto culpable
    Este es Alexander Obregón Rentería, el profesor de Medellín víctima de un falso positivo judicial. FOTO: Cortesía El perfecto culpable
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

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hace 2 horas
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A Alexander Obregón Rentería la vida se le partió en dos en 2015. El 20 de febrero de ese año fue enviado a la cárcel por una trampa que le tendió un vecino suyo, Jairo Pérez Luna. El profesor intentó servir como intermediario en el cobro de una deuda y lo que recibió fue una denuncia por extorsión por la cual permaneció casi un año tras las rejas.

Como él mismo ha descrito su caso desde entonces, se trató de un falso positivo judicial que comenzó con la venganza de Pérez y se agravó por las irregularidades cometidas durante el proceso. Desde 2016, cuando recuperó la libertad, la búsqueda de verdad y justicia ha guiado su cruzada. Esa es precisamente la historia que relata El perfecto culpable, el documental que actualmente está en cartelera...

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