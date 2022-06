“Leí que los efectos especiales de la película fueron hechos por un grupo pequeño de personas que buscaban tutoriales gratuitos en internet y no lo podía creer porque en verdad no notas la diferencia con películas de altísimo presupuesto”, comentó Chaparro.

“Everything everywhere all at once es un exuberante torbellino de anarquía de géneros dirigido por ‘Daniels’. La trama de esta película está llena de giros inesperados como la olla de fideos que aparece en una de las primeras escenas. Estropearlo sería imposible. Resumir tomaría una eternidad, ¡literalmente!”, reseñó el medio estadounidense The New York Times.

Las líneas de tiempo fracturadas para crear nuevas dimensiones de mundos alternativos han sido desarrolladas anteriormente por directores como el estadounidense Gene Roddenberry con su serie de ciencia ficción Star Trek o recientemente con Sam Raimi, director de Doctor Strange in the multiverse of madness.