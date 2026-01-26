A 20 años de su estreno, El Descenso vuelve a cines: su director explica el origen de la inquietante historia

La película de 2005 El Descenso, dirigida por Neil Marshall, se reestrenó la semana pasada en salas de cine en Colombia, devolviendo a la pantalla grande uno de los títulos más influyentes del terror de comienzos de siglo.
Dirigida por el británico Neil Marshall a partir de su propio guion, la película cuenta la historia de una Expedición integrada por seis amigas que termina de manera aterradora.
Protagonizada por Shauna Macdonald, Natalie Mendoza, Alex Reid, Saskia Mulder, Nora-Jane Noone y MyAnna Buring, la película se ambienta en un sistema de cuevas en las profundidades de los Montes Apalaches, un escenario que el director define con el término “La liberación se vuelve subterránea”, una forma de describir una historia de encierro extremo en la que un grupo aislado enfrenta un entorno hostil.