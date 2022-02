¿Qué es el multiverso y por qué Dr. Strange alborotó todo?

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) ha venido trayendo este término, de manera superficial en algunas de sus películas y series. La primera vez que se habló de este fue en Doctor Strange (2016) , luego se construyó en Avengers: Endgame (2019) , se mencionó en Spider-Man: Far From Home (2019) y WandaVision (2021), y se desarrolló en Loki (2021), ¿What if...? (2021) y Spider-Man: No Way Home (2021).

Santiago Giraldo, líder de Marvel Fans Medellín, explica que el multiverso en Marvel es casi que infinito y en el que suceden actos locos, dementes, heroicos, de villanos, es decir, cualquier cosa puede pasar en el multiverso.

Y hay que hacer diferencia entre los cómics y el UCM. En los comics, la mayoría de las historias tienen lugar dentro de un universo ficticio que a la vez es parte de un multiverso más grande. “En los cómics se designó el universo Tierra-616 y en el UCM es la Tierra-199999”.

Cada universo del Multiverso en Marvel está defendido por un Hechicero Supremo en casi todo momento y son quienes defienden ese mundo de amenazas mágicas y portando el llamado Ojo de Agamotto (del que se habla en las películas de Dr. Strange).

“Hemos visto rupturas del multiverso como en Loki, Wanda también lo hizo con su hechizo y creando otra realidad, en Spider-Man lo vimos con el hechizo cuando llegaron (atención spoilers) los Spider-Man de las otras películas.

¿Qué pasó ahora? En la película de Spider-Man se abrió este universo a los otros, y por eso pudieron moverse personajes de un lado a otro, pero eso creó un caos que ahora deberá resolver Dr. Strange.

Pero lo que hará Dr. Strange y por lo que es importante, es porque él es el encargado de resolver el problema, al ser él el Hechicero Supremo, al tener el conocimiento y el Ojo de Agamotto, está condicionado a defender el multiverso y por eso vemos otros Dr. Strange en el trailer”.

Dr. Strange tiene la facilidad de moverse, por sus conocimientos en magia y hechicería, en estos universos, que también tienen sus complicaciones, “imaginen un yo de otro lado, que sea malvado y se venga a este lado, pues altera la línea del tiempo de ese universo, por eso esta película y Dr. Strange, lo que podría hacer sería o mejorarlo o terminar de embarrar pues la situación”.

Mientras se estrena la película el próximo 5 de mayo la invitación es recordar lo que se ha dicho del multiverso en películas y series, Doctor Strange (2016), Avengers: Endgame (2019), Spider-Man: Far From Home (2019), WandaVision (2021), Loki (2021), ¿What if...? (2021) y Spider-Man: No Way Home (2021), además, para no llegar tan perdido ni enredado a este entramado de mundos paralelos, los fanáticos también intentan desenredarlo en redes sociales.