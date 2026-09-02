El documental sobre los aviones de la Segunda Guerra Mundial que aún vuelan en la Amazonía colombiana

Aunque uno no lo sepa, lo más probable es que alguna vez haya visto un Douglas DC-3. Seguramente fue en una fotografía, quizá en alguna de las que quedaron del Día D, cuando cientos de estas aeronaves cruzaron el cielo de Europa para llevar a las tropas aliadas hasta Normandía, en una de las operaciones que marcaron el comienzo del fin de la Segunda Guerra Mundial.
Pero el DC-3 no nació para la guerra. Creado en los años treinta, rápidamente se convirtió en un antes y un después para la aviación comercial: fue el primer avión de pasajeros lo suficientemente rentable como para que las aerolíneas pudieran sostenerse con la venta de tiquetes. Era, además, más rápido, resistente y confiable que modelos anteriores. Durante la guerra se produjo en masa y, una vez terminado el conflicto, muchos de ellos siguieron volando en distintos lugares del mundo.
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Uno de esos fue la Amazonía colombiana. Allí llegaron a operar más de 25 DC-3, que durante décadas fueron el puente entre algunos de los lugares más apartados y el centro de Colombia. Hoy quedan muy pocos en funcionamiento en el mundo, pero dos todavía vuelan en el país. De hecho, el aeropuerto La Vanguardia, en Villavicencio, conserva la mayor flota activa de DC-3 del mundo.
En lugares como San Felipe, en Guainía; La Pedrera, en Amazonas, o Taraira, en Vaupés, estos aviones son una de las pocas posibilidades de conectarse con otras regiones, recibir alimentos y acceder a medicamentos básicos.
Esa es la historia que cuenta En tierra, el documental dirigido por Simón Uribe Martínez que llegará a las salas de cine colombianas este jueves 3 de septiembre. Ese mismo día, a las 6:30 p. m., la película se proyectará en el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), en compañía del cineasta. EL COLOMBIANO habló con él.