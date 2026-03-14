Mientras gobierno financia película de almirante Padilla con $8.104 millones, sector audiovisual se marchita

El 9 de diciembre, en la resolución 00485, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) anunció que por problemas de caja que ha tenido el gobierno en los últimos meses debía retrasar los pagos a los ganadores de Abre Cámara 2025, una convocatoria anual para financiar y promover producciones independientes.
Pero cuatro días antes, el Sistema de Medios Públicos RTVC firmó un contrato por $8.104’424.000 para coproducir Padilla: el ángel negro de la libertad, la película colombiana que, sin estrenarse, ya está en boca de todos.