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Más de 100 películas podrán verse gratis en cinco municipios del Valle de Aburrá

En su sexta edición, Cinemancia tendrá proyecciones en Medellín, Envigado, Caldas, Itagüí y Bello. Conozca todos los detalles del festival de cine.

  • Cinemancia fue creado en Medellín en 2021. FOTO: Cortesía Cinemancia.
    Cinemancia fue creado en Medellín en 2021. FOTO: Cortesía Cinemancia.
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

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hace 56 minutos
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Desde hace seis años, cuando se creó Cinemancia, uno de los propósitos del festival ha sido demostrar que, contrario a otros tipos de arte, la historia del cine se vive en la sala y no en los libros de historia, por solo poner un ejemplo. En 2026, cuando el evento celebra su sexta edición, esta meta sigue en la mira del festival de cine más grande que se realiza año a año en el Valle de Aburrá.

Del 3 al 12 de septiembre llegarán 109 películas provenientes de 24 países a Medellín, Envigado, Caldas, Itagüí y Bello. Además de las 77 proyecciones que tendrá Cinemancia en 2026, contará con espacios de formación y encuentros con expertos nacionales e internacionales.

Lea: ‘Ayuno y cenizas’: el documental colombiano que cuenta la historia de cuatro hombres y su lucha con las drogas

Una de las novedades de este año son las nuevas alianzas del festival con la Embajada de Austria y con la Cooperación Española, las cuales permiten que producciones de esos países lleguen por primera vez a la ciudad y que también directores de esas nacionalidades visiten el país, como es el caso del realizador austriaco Thomas Fürhapter.

De hecho, este año Cinemancia realizará una retrospectiva de la obra de este cineasta que, como dice Pablo Beltrán, director del festival, “es un documentalista que mira con una precisión que es casi quirúrgica, porque duele y que, al mismo tiempo, revela secretos. Es como mirar dentro del cuerpo y descubrir los misterios del funcionamiento del mundo”.

Otro de los asuntos para resaltar de Cinemancia 2026 es la retrospectiva a la filmografía del chileno José Luis Torres Leiva, considerado por algunos como uno de los directores de cine más importantes de la región.

Así mismo, habrá secciones especiales del trabajo de la boliviana Luciana Decker y del chileno Sergio Navarro, además de curadurías del crítico estadounidense Michael Koresky y del argentino José Miccio.

Uno de los ejes principales de cada edición del festival son sus competencias oficiales, que tienen tres categorías: Competencia Central, Competencia Nuevas Voces y Competencia de Cortometrajes. Las obras seleccionadas competirán por el Premio Iris y estímulos económicos, cuyos ganadores serán elegidos por un jurado internacional y el voto del público.

La mirada que ofrece al público este evento parte de dos puntos. El primero es que el cine contemporáneo no nace de la nada.

“El cine se hereda y, así no queramos, todos tenemos que decidir qué tradición seguir, qué tradición continuar, incluso a qué tradición reformar o qué tradición rechazar. En ese orden de ideas, las películas contemporáneas que están dentro del festival tienen nexos, o las presentamos de manera tal que puedan leerse los nexos que tienen con el cine del pasado”, explica Beltrán.

Y, por otro lado, Cinemancia también resalta la urgencia en el sentido de visibilizar producciones que se originan bajo ritmos diferentes a los de los grandes estudios, que se hacen bajo diferentes lógicas y no necesariamente con presupuestos multimillonarios.

En ese sentido, durante seis años, en Medellín y municipios cercanos se han proyectado películas consideradas por algunos como impensables e, incluso, improbables, ya que muchas de estas cintas no suelen llegar a las grandes salas de cine.

Es justo esa la relevancia de un festival: ser el punto de encuentro entre las audiencias y cintas que normalmente no podrían ver ni en el cine ni tampoco en plataformas de streaming.

“Hoy la cultura cinematográfica está en una encrucijada. El cine se ha vuelto un espacio de la casa, se ha vuelto un espacio de la intimidad, y justo lo que queremos en Cinemancia es que se vuelva un asunto de la vida pública. Las películas son para animar, para repensar, para apropiarse de la vida pública”, asegura el director del festival.

La inauguración será este jueves a las 7:00 p. m. en el Teatro Comfama, donde se presentará Todas las canciones del mundo, ópera prima del colombiano Santiago Flórez Rincón. También se realizará el cineconcierto En canoa por las selvas del Orinoco y del Amazonas, con música en vivo de la Orquesta Departamental de Antioquia.

Las entradas a las proyecciones son gratuitas. Si quiere conocer la programación completa, visite el sitio web oficial de Cinemancia.

Siga leyendo: ¿Dónde ver cine gratis en Medellín? Así funciona La Filmoteca, la iniciativa que estrena cine alternativo cada mes

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo y dónde se realizará Cinemancia 2026?
Cinemancia 2026 se realizará del 3 al 12 de septiembre en Medellín, Envigado, Caldas, Itagüí y Bello. El festival tendrá 77 proyecciones y otros espacios de formación y encuentros con expertos nacionales e internacionales.
¿Las películas de Cinemancia 2026 son gratuitas?
Sí. Las entradas a las proyecciones de Cinemancia 2026 son gratuitas. La noticia no especifica si algunas actividades de formación o encuentros requieren inscripción previa, por lo que es necesario consultar la programación oficial del festival.
¿Qué películas y directores se podrán ver en Cinemancia 2026?
Cinemancia 2026 presentará 109 películas de 24 países, además de retrospectivas dedicadas al austriaco Thomas Fürhapter y al chileno José Luis Torres Leiva. También habrá secciones especiales sobre la boliviana Luciana Decker y el chileno Sergio Navarro, así como curadurías de Michael Koresky y José Miccio.

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