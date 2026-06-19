¿Dónde ver cine gratis en Medellín? Así funciona La Filmoteca, la iniciativa que estrena cine alternativo cada mes

En Medellín hay una iniciativa que busca acercar al público, de manera gratuita, al cine alternativo nacional e internacional. Se trata de La Filmoteca, una propuesta que cada mes presenta nuevas producciones en dos espacios de exhibición del Valle de Aburrá.

Organizada por Comfenalco Antioquia y la Corporación Imágenes Para Un Mundo Nuevo, esta apuesta tiene como propósito traer a la ciudad películas que fomenten el diálogo y el encuentro de las audiencias con este tipo de cine.

Lea: Carlos León, el colombiano que le puso luz a Toy Story 5

La misma corporación es la encargada de realizar cada año Cinemancia Festival Metropolitano de Cine, un evento de ocho días que se lleva a cabo en el Valle de Aburrá y que en 2026 se celebrará del 3 al 12 de septiembre. A partir de esa experiencia nació La Filmoteca, que tuvo sus primeras funciones en mayo.

“Los organizadores sintieron la necesidad de que los diez días que suele durar el festival, aunque son muchos, no eran suficientes para traer todas las películas que cada año no llegan a las salas comerciales ni independientes de Medellín, pese a que tienen un valor artístico y de producción muy alto y son estrenos importantes tanto para la comunidad cinematográfica como para el público en general”, le explicó a EL COLOMBIANO David Suárez Muñetón, gestor de públicos del proyecto.

A partir de esa reflexión, en la Corporación surgió la inquietud sobre qué más podían hacer para seguir formando públicos alrededor del cine, no solo en un momento específico del año, sino de manera permanente. Así nació La Filmoteca, que funciona mediante ciclos temáticos y cuenta con dos funciones mensuales.