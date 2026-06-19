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¿Dónde ver cine gratis en Medellín? Así funciona La Filmoteca, la iniciativa que estrena cine alternativo cada mes

La Filmoteca, una iniciativa de Comfenalco Antioquia y la Corporación Imágenes Para Un Mundo Nuevo, ofrece funciones gratuitas de cine alternativo nacional e internacional en Medellín e Itagüí.

  • El primer ciclo de La Filmoteca durará cuatro meses en los que se proyectarán ocho películas. FOTO: Cortesía La Filmoteca
    El primer ciclo de La Filmoteca durará cuatro meses en los que se proyectarán ocho películas. FOTO: Cortesía La Filmoteca
María José Chitiva Londoño
María José Chitiva Londoño

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hace 4 horas
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En Medellín hay una iniciativa que busca acercar al público, de manera gratuita, al cine alternativo nacional e internacional. Se trata de La Filmoteca, una propuesta que cada mes presenta nuevas producciones en dos espacios de exhibición del Valle de Aburrá.

Organizada por Comfenalco Antioquia y la Corporación Imágenes Para Un Mundo Nuevo, esta apuesta tiene como propósito traer a la ciudad películas que fomenten el diálogo y el encuentro de las audiencias con este tipo de cine.

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La misma corporación es la encargada de realizar cada año Cinemancia Festival Metropolitano de Cine, un evento de ocho días que se lleva a cabo en el Valle de Aburrá y que en 2026 se celebrará del 3 al 12 de septiembre. A partir de esa experiencia nació La Filmoteca, que tuvo sus primeras funciones en mayo.

“Los organizadores sintieron la necesidad de que los diez días que suele durar el festival, aunque son muchos, no eran suficientes para traer todas las películas que cada año no llegan a las salas comerciales ni independientes de Medellín, pese a que tienen un valor artístico y de producción muy alto y son estrenos importantes tanto para la comunidad cinematográfica como para el público en general”, le explicó a EL COLOMBIANO David Suárez Muñetón, gestor de públicos del proyecto.

A partir de esa reflexión, en la Corporación surgió la inquietud sobre qué más podían hacer para seguir formando públicos alrededor del cine, no solo en un momento específico del año, sino de manera permanente. Así nació La Filmoteca, que funciona mediante ciclos temáticos y cuenta con dos funciones mensuales.

Historia Natural es el primer ciclo de esta propuesta. Comenzó en mayo y se extenderá hasta agosto. Durante ese periodo, cada mes se exhibirán dos películas distintas en fechas diferentes: una en el Teatro Caribe, en Itagüí, y otra en las salas del Centro Colombo Americano, sede Centro.

¿Qué películas hacen parte del primer ciclo de La Filmoteca?

Esta primera línea temática está conformada por largometrajes documentales que reflexionan sobre la relación entre los seres humanos y los animales. Todas las cintas del ciclo se exhiben por primera vez en Medellín.

La próxima función de La Filmoteca será el 30 de junio, a las 7:00 de la noche, en el Centro Colombo Americano. Allí se presentará Just Above the Surface of the Earth, de la directora canadiense Marianna Milhorat. La película sigue a científicos y ciudadanos que realizan censos de ranas, estudian estrellas de mar amenazadas por enfermedades, rastrean murciélagos cuyas poblaciones han sido diezmadas por el síndrome de la nariz blanca y recopilan información sobre insectos que están desapareciendo a un ritmo sin precedentes.

Luego, el 2 de julio, en Itagüí, será el turno de Observadores silenciosos, de la búlgara Eliza Petkova, una cinta que construye una fábula a partir de la condición de los animales domésticos como grandes observadores. Más adelante, el 28 de julio, se exhibirá Cemetery, que narra el viaje de un elefante y su cuidador hacia un cementerio sagrado y oculto para estos animales.

Finalmente, en agosto, La Filmoteca presentará Apple Cider Vinegar y Estados Generales. La primera es una reflexión cinematográfica sobre las piedras, mientras que la segunda propone una exploración de las semillas procedentes de antiguas colonias españolas que se conservan en los archivos del Jardín Botánico de Madrid.

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Las entradas a todas las funciones son gratuitas y pueden descargarse en La Tiquetera. Si quiere conocer más información sobre este proyecto, puede buscar a @lafilmotecaantioquia en Instagram.

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