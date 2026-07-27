En 24 ciudades de Colombia habrá funciones gratuitas de cine entre agosto y noviembre, ¿de qué se trata?

Entre agosto y noviembre se realizará la octava edición de la Temporada de Cine Colombiano, una iniciativa que llevará 39 funciones presenciales a 24 municipios y ciudades de 18 departamentos del país. En esta edición se exhibirán 13 largometrajes y 23 cortometrajes nacionales, con el objetivo de acercar las producciones colombianas a públicos de diferentes regiones, especialmente en territorios donde la oferta de salas de cine es limitada. Lea: Ryan Gosling, Black Panther 3 y el regreso de Johnny Depp: estas son las novedades que dejó la Comic-Con 2026

¿En qué ciudades y municipios habrá funciones?

La programación llegará a ciudades y municipios como Santa Fe de Antioquia, Bogotá, Tunja, Manizales, Popayán, Villavicencio, Pasto, Pereira, Cali, San Andrés y Tolú, entre otros. También incluirá funciones en poblaciones intermedias y zonas rurales, como el corregimiento El Morro, en Yopal, y la vereda La Tagua, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Además, parte de la selección podrá verse a través de la plataforma Retina Latina, lo que ampliará el acceso al cine colombiano dentro y fuera de los territorios participantes. La Temporada de Cine Colombiano es una estrategia impulsada por el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía (CNACC), organizada por Proimágenes Colombia con recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC) y el Ministerio de las Culturas.

Desde su creación, busca fortalecer la circulación del cine nacional mediante una red de exhibición que integra capitales, municipios y zonas rurales. Entérese: Lo que debe ver, para refrescar la memoria, antes del estreno de Avengers: Doomsday

La programación se desarrollará a través de tres componentes. Las Funciones Regionales llevarán cine colombiano a municipios con poca oferta permanente de exhibición; las Funciones Especiales presentarán estrenos recientes en distintas comunidades del país; y las Funciones Asociadas respaldarán el trabajo de organizaciones y agentes culturales que promueven procesos de exhibición y mediación audiovisual en sus territorios. Además de las proyecciones, la iniciativa incluirá actividades pedagógicas dirigidas a estudiantes entre los 11 y los 15 años, así como espacios de formación para organizaciones y gestores culturales.

Estas actividades buscan fortalecer la apreciación del lenguaje audiovisual y promover el cine como una herramienta para la construcción de memoria, identidad y reflexión colectiva.

¿Qué películas hacen parte de la programación?

Entre los largometrajes que harán parte de esta edición están La ciudad de las fieras, de Henry Rincón; Esto se calentó, de Carlos Gabriel Vergara Montiel; Soy Múcura, de Nina Marín; Adiós al amigo, de Iván David Gaona Morales; Estancia, de Andrés Carmona; Jericó, el infinito vuelo de los días, de Catalina Mesa; Mesa de tareas, de Andrea Rey; Itzia, tango & cacao, de Flora Martínez; Tres lunas nuevas, de Rodrigo Dimaté; Espejos rotos, de Daniel Cortés; Selva, de Juan Miguel Gelacio y Esteban Hoyos García; Horizonte, de César Augusto Acevedo, y Semilla del desierto, de Sebastián Parra.

La programación también incluye 23 cortometrajes de distintos géneros y formatos. Como parte de una alianza con Retina Latina, la plataforma ofrecerá un programa especial integrado por La ciudad de las fieras, El Pájarocubo, Memorias: Habitar en las alturas y Camino al Chicamocha, permitiendo que parte de la Temporada también pueda disfrutarse de manera virtual.

¿Cómo ver la programación por internet?

Bloque de preguntas y respuestas