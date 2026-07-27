Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

En 24 ciudades de Colombia habrá funciones gratuitas de cine entre agosto y noviembre, ¿de qué se trata?

La Temporada de Cine Colombiano busca fortalecer la circulación del cine nacional y acercar las producciones colombianas a públicos de diferentes regiones del país, especialmente en territorios con acceso limitado a la exhibición comercial.

  • En 18 departamentos del país habrán actividades en el marco de la Temporada de Cine Colombiano. FOTO: Esneyder Gutiérrez.
    En 18 departamentos del país habrán actividades en el marco de la Temporada de Cine Colombiano. FOTO: Esneyder Gutiérrez.
Colprensa
hace 2 horas
bookmark

Entre agosto y noviembre se realizará la octava edición de la Temporada de Cine Colombiano, una iniciativa que llevará 39 funciones presenciales a 24 municipios y ciudades de 18 departamentos del país.

En esta edición se exhibirán 13 largometrajes y 23 cortometrajes nacionales, con el objetivo de acercar las producciones colombianas a públicos de diferentes regiones, especialmente en territorios donde la oferta de salas de cine es limitada.

Lea: Ryan Gosling, Black Panther 3 y el regreso de Johnny Depp: estas son las novedades que dejó la Comic-Con 2026

¿En qué ciudades y municipios habrá funciones?

La programación llegará a ciudades y municipios como Santa Fe de Antioquia, Bogotá, Tunja, Manizales, Popayán, Villavicencio, Pasto, Pereira, Cali, San Andrés y Tolú, entre otros.

También incluirá funciones en poblaciones intermedias y zonas rurales, como el corregimiento El Morro, en Yopal, y la vereda La Tagua, en la Sierra Nevada de Santa Marta.

Además, parte de la selección podrá verse a través de la plataforma Retina Latina, lo que ampliará el acceso al cine colombiano dentro y fuera de los territorios participantes.

La Temporada de Cine Colombiano es una estrategia impulsada por el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía (CNACC), organizada por Proimágenes Colombia con recursos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC) y el Ministerio de las Culturas.

Desde su creación, busca fortalecer la circulación del cine nacional mediante una red de exhibición que integra capitales, municipios y zonas rurales.

Entérese: Lo que debe ver, para refrescar la memoria, antes del estreno de Avengers: Doomsday

La programación se desarrollará a través de tres componentes. Las Funciones Regionales llevarán cine colombiano a municipios con poca oferta permanente de exhibición; las Funciones Especiales presentarán estrenos recientes en distintas comunidades del país; y las Funciones Asociadas respaldarán el trabajo de organizaciones y agentes culturales que promueven procesos de exhibición y mediación audiovisual en sus territorios.

Además de las proyecciones, la iniciativa incluirá actividades pedagógicas dirigidas a estudiantes entre los 11 y los 15 años, así como espacios de formación para organizaciones y gestores culturales.

Estas actividades buscan fortalecer la apreciación del lenguaje audiovisual y promover el cine como una herramienta para la construcción de memoria, identidad y reflexión colectiva.

¿Qué películas hacen parte de la programación?

Entre los largometrajes que harán parte de esta edición están La ciudad de las fieras, de Henry Rincón; Esto se calentó, de Carlos Gabriel Vergara Montiel; Soy Múcura, de Nina Marín; Adiós al amigo, de Iván David Gaona Morales; Estancia, de Andrés Carmona; Jericó, el infinito vuelo de los días, de Catalina Mesa; Mesa de tareas, de Andrea Rey; Itzia, tango & cacao, de Flora Martínez; Tres lunas nuevas, de Rodrigo Dimaté; Espejos rotos, de Daniel Cortés; Selva, de Juan Miguel Gelacio y Esteban Hoyos García; Horizonte, de César Augusto Acevedo, y Semilla del desierto, de Sebastián Parra.

La programación también incluye 23 cortometrajes de distintos géneros y formatos. Como parte de una alianza con Retina Latina, la plataforma ofrecerá un programa especial integrado por La ciudad de las fieras, El Pájarocubo, Memorias: Habitar en las alturas y Camino al Chicamocha, permitiendo que parte de la Temporada también pueda disfrutarse de manera virtual.

¿Cómo ver la programación por internet?

La programación estará disponible en los próximos días en el sitio web oficial de Proimágenes. Para más información también puede consultar a @proimagenescolombia en Instagram.

Le puede interesar: Premios Macondo 2026: películas nominadas llegarán por primera vez a la televisión pública

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué películas colombianas se podrán ver en la Temporada de Cine Colombiano 2026?
La octava edición de la Temporada de Cine Colombiano incluirá 13 largometrajes y 23 cortometrajes nacionales. Entre los largometrajes se encuentran La ciudad de las fieras, Horizonte, Jericó, el infinito vuelo de los días, Soy Múcura, Estancia, Mesa de tareas, Itzia, tango & cacao y Semilla del desierto, entre otros. La programación también reunirá cortometrajes de distintos géneros y formatos.
¿Se podrá ver la programación de la Temporada de Cine Colombiano por internet?
Sí. Parte de la programación estará disponible en la plataforma Retina Latina gracias a una alianza con la Temporada de Cine Colombiano. Allí podrán verse las películas La ciudad de las fieras, El Pájarocubo, Memorias: Habitar en las alturas y Camino al Chicamocha, lo que permitirá acceder a una parte de la selección desde cualquier lugar.
¿Qué otras actividades tendrá la Temporada de Cine Colombiano además de las proyecciones?
Además de las funciones de cine, la iniciativa ofrecerá actividades pedagógicas para estudiantes de entre 11 y 15 años, así como espacios de formación para organizaciones y gestores culturales. Estas actividades buscan fortalecer la apreciación del lenguaje audiovisual y promover el cine como una herramienta para la construcción de memoria, identidad y reflexión colectiva.

Temas recomendados

Cultura
Cine
Películas
Entretenimiento
Cine colombiano
Cortometraje
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos