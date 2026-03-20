Murió Chuck Norris, leyenda del cine y de las artes marciales, a los 86 años: ¿de qué falleció?

El actor estadounidense Chuck Norris falleció este viernes, luego de que se conociera que estaba hospitalizado debido a un grave accidente que sufrió en Hawái. Contexto: Chuck Norris, leyenda del cine, fue hospitalizado de urgencia en Hawái Su familia confirmó la muerte del también campeón mundial de karate por medio de una publicación de Instagram. “Con profunda tristeza, nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer [jueves] por la mañana. Si bien preferimos mantener las circunstancias en privado, les informamos que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz”, escribieron.

El mensaje también agradece las oraciones y los mensajes de recuperación que enviaron sus fanáticos cuando se conoció que Norris había sido hospitalizado esta semana. Asimismo, sus familiares hicieron referencia a su larga trayectoria actoral y deportiva: “Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fortaleza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia. Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones en todo el mundo y dejó una huella duradera en tantas vidas”. El portal especializado en noticias TMZ fue el que reveló que Norris había sido internado a causa de un accidente que sufrió en Hawái, aunque no se dieron a conocer los detalles del suceso. Hace una semana, el 10 de marzo, el actor compartió en su cuenta de Instagram un video por su cumpleaños número 86, en el que aparece boxeando. “Yo no envejezco, yo subo de nivel”, dijo en la grabación.

¿Quién fue Chuck Norris?

Nacido el 10 de marzo de 1940, Norris es uno de los rostros más conocidos del género de acción en Hollywood y del mundo de las artes marciales. Fue en los cincuenta, cuando se unió a la Fuerza Aérea y fue enviado a Corea del Sur, que Carlos Ray Norris –su verdadero nombre– comenzó a ser llamado “Chuck” y aprendió artes marciales.