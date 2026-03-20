Murió Chuck Norris, leyenda del cine y de las artes marciales, a los 86 años: ¿de qué falleció?

El actor estadounidense Chuck Norris falleció este viernes, luego de que se conociera que estaba hospitalizado debido a un grave accidente que sufrió en Hawái.
Contexto: Chuck Norris, leyenda del cine, fue hospitalizado de urgencia en Hawái
Su familia confirmó la muerte del también campeón mundial de karate por medio de una publicación de Instagram. “Con profunda tristeza, nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer [jueves] por la mañana. Si bien preferimos mantener las circunstancias en privado, les informamos que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz”, escribieron.