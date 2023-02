Confesó Majors que para preparar a sus villanos primero estudia a sus contrarios, le pasó en Loki, analizando a su protagonista Tom Hiddleston. “Es que no puedes enemistarte con alguien si no sabes quiénes son. Si no sabes lo que es lo contrario de ellos (...) Entonces, en Loki, fue con Tom, esa oportunidad me llegó en pandemia, en encierro, estudié a Tom Hiddleston durante horas al día y ahora a Paul Rudd”.

Por último, Paul Rudd, el famoso hombre hormiga, detalla que ya los eventos de Endgame han trascendido y llega a esta Ant-Man con otra visión de familia, hasta escribió un libro de memorias contando sus experiencias de vida con los Avengers, “y ahora está listo para tener algo de tiempo, ser un padre normal y recuperar algunos de esos años con su hija”.

Ademas de Rudd y Majors vuelven a este mundo cuántico Evangeline Lilly como Hope Van Dyne y Wasp, Kathryn Newton como Cassie Lang (la hija de Scott), Michelle Pfeiffer como Janet Van Dyne y Michael Douglas como Hank Pym. Dice Feige que esta nueva fase comenzará con esta cinta y que traerá una historia más específica que se dirige hacia algunas películas de los Vengadores en el futuro. ¿Está preparado para la acción?