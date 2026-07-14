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Cancionero Antioquia, una exposición que recorre la historia musical del departamento

El Instituto de Cultura y Patrimonio abrió una exposición para contar la historia de la música en la región. Estará abierta hasta diciembre.

  • La exposición Cancionero Antioquia estará abierta hasta el mes de diciembre. Para programar recorridos con grupos puede escribir al correo comunicaciones@culturantioquia.gov.co o hacerlo directamente por la página web del Insituto de Cultura y Patrimonio. FOTO Cortesía.
    La exposición Cancionero Antioquia estará abierta hasta el mes de diciembre. Para programar recorridos con grupos puede escribir al correo comunicaciones@culturantioquia.gov.co o hacerlo directamente por la página web del Insituto de Cultura y Patrimonio. FOTO Cortesía.
El Colombiano
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hace 3 horas
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Entre trovas y décimas pasadas con aguardiente, el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia presentó Cancionero Antioquia, una exposición que recorre la historia musical del departamento desde los primeros años del siglo pasado hasta la actualidad.

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“Dicen que la música llegó antes que las carreteras, que el bambuco ya sonaba en las fondas cuando todavía no había con qué pavimentarlas, que el tango entró por el aeropuerto de Medellín y se quedó a vivir como si siempre hubiera sido de aquí. La música ha sido el idioma con el que la gente de este territorio ha nombrado sus alegrías, sus duelos, sus encuentros y sus partidas. Cada canción tiene municipio, tiene apellido, tiene acento. Desde el gramófono que llegó a las fondas de carretera en los años veinte hasta el celular que hoy suena en cada bolsillo, cada género ha dejado una huella en el cuerpo colectivo. Eso es un cancionero: la memoria viva de un territorio que siempre ha sabido lo que quiere escuchar”, dice el texto que abre la exposición.

El Cancionero Antioquia se propone abarcar el movimiento musical del departamento, desde los géneros que han caracterizado cada época, el desarrollo de la industria, desde la radio a las disqueras y el paso del campo a la ciudad a través de las expresiones sonoras.

La exposición ocupa dos salas del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, una hace las veces de fonda montañera, la otra es una tienda llamada Calibio. El recorrido es corto en espacio, pero es un montón de historia que se resume en los textos que acompañan la exposición y están divididos por fechas: De 1920 a 1935: La música llega de lejos; de 1935 a 1950: La radio transforma todo; De 1950 a 1960: Antioquia produce su propia música;De 1970 a 1980: La música se mete al barrio;De 1990 al 2000: Carlos Vives y el cambio de siglo; Primera década del 2000: Un ciudad mucha música; Segunda década del 2000: El mapa sonoro se expande y De 2020 a hoy: Las fusiones del presente.

La exposición nació por iniciativa Roberto Rave Ríos, director del Instituto. La investigación estuvo a cargo del área de música y de la Fonoteca Departamental –la segunda más importante de toda Latinoamérica–.

Hablando estrictamente de canciones, el Cancionero incluye canciones de Carlos Gardel, Obdulio y Julián, La Lira Antioqueña, Garzón y Collazos, Daniel Santos, Dueto de Antaño, Lucho Bermúdez, La Sonora Matancera, Los Yetis, Billos Caracas Boys, Fruko y sus Tesos, Grupo Niche, Willie Colón y Héctor Lavoe, Tito Puente, Cheo Feliciano, Nino Bravo, Billie Pontoni, Darío Gómez, Wilfrido Vargas, Carlos Vives, Soda Stereo, Juanes, Laura Pausini, Daddy Yankee, Shakira, Karol G, J Balvin, Bomba Estéreo, Ryan Castro, Maluma, Feid, Young Miko, Paola Jara, Yeison Jiménez y varios más. Son más de 60 canciones, pero no sólo de Antioquia.

“Hay canciones que nos han marcado en diferentes épocas, por eso quisimos abrir el espectro e incluir en el cancionero música que no sólo es hecha en Antioquia, porque lo que buscamos son esos temas que conectan con los sentimientos, la pasión y la memoria, pero sobre todo que han conectado ha distintas generaciones”, dice Mariana Parra, líder de comunicaciones del Instituto.

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La exposición se puede visitar de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 5:30 p. m. Los miércoles y viernes habrá recorridos mediados en tres momentos distintos: 11:00 a. m, 2:00 p. m y 4:00 p. m.

Fonoteca Departamental

La Fonoteca Departamental Hernán Restrepo Duque posee un acervo sonoro de más de 300.000 fonogramas entre grabaciones musicales, programas radiales, grabaciones de obras literarias y discursos. La colección empezó a consolidarse en 1992 cuando el departamento compró el archivo sonoro del investigador, locutor y cronista musical Hernán Restrepo Duque.

La fonoteca está ubicada en el segundo piso del Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Los horarios de atención son de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

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¿Dónde está ubicada la exposición Cancionero Antioquia y cómo se puede visitar?
La exposición está en el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Se puede visitar de lunes a sábado entre las 8:00 a. m. y las 5:30 p. m., y los miércoles y viernes ofrece recorridos mediados a las 11:00 a. m., 2:00 p. m. y 4:00 p. m.
¿Qué periodos de la historia musical de Antioquia recorre Cancionero Antioquia?
La exposición abarca más de un siglo de historia musical, desde 1920 hasta la actualidad. El recorrido está organizado en etapas que muestran cómo evolucionaron los géneros musicales, la radio, la industria discográfica y las transformaciones culturales del departamento a lo largo del tiempo.
¿Qué artistas y canciones hacen parte de Cancionero Antioquia?
La muestra reúne más de 60 canciones de artistas nacionales e internacionales. Incluye obras de Carlos Gardel, Juanes, Karol G, J Balvin, Feid, Ryan Castro, Shakira, Carlos Vives, Fruko y sus Tesos, Grupo Niche, Soda Stereo, Daddy Yankee, Laura Pausini y muchos otros que han marcado distintas generaciones.

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