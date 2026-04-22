La iniciativa “Caminá pa’l centro” cumple 10 años y así lo van a celebrar

Caminá pa’l centro comenzó en una conversación. Fueron varias personas e instituciones que por allá en 2014 y 2015 y motivados por la Universidad de Antioquia empezaron a hablar de todo lo que pasaba en el centro de Medellín.
“La presencia histórica de la Universidad de Antioquia en el centro, y su época de oro con los martes del Paraninfo, fue algo que marcó un movimiento cultural y todo eso motivó a la rectoría y vicerrectoría general para que conversáramos entre varias instituciones para saber qué hacer”, detalla Gisela Posada, líder el programa Cultura Centro de la UdeA e integrante de la secretaría técnica de Caminá pa’l centro.
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El 22 de abril de 2016, Día de la Tierra, fue el día propicio para el comienzo de esta iniciativa, la unión de una agenda colaborativa y la primera edición de Caminá pa’l centro. “Esto tuvo participación del sector público, privado, organizaciones civiles, sociedades de toda índole y ciudadanos de a pie”, cuenta Gisela.