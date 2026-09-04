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¿Por qué las redes no paran de hablar de las actuaciones de Rooney y Kate Mara en Bucking Fastard?

Con una extensa filmografía, Werner Herzog presentó en Venecia su más reciente película.

  • Las hermanas Rooney y Kate Mara protagonizan la película Bucking fastard, de Werner Herzog. Foto: Cortesía.
    Las hermanas Rooney y Kate Mara protagonizan la película Bucking fastard, de Werner Herzog. Foto: Cortesía.
Agencia AFP
hace 1 hora
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Rooney y Kate Mara brindan una interpretación “única” en la historia del cine, dijo el director alemán Werner Herzog, en la presentación el jueves en Venecia de “Bucking fastard”, una película sobre dos hermanas que hablan al unísono.

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“Es algo único que dos hermanas interpreten un solo y mismo personaje. Nunca ocurrió en la historia del cine”, señaló el cineasta, que está a punto de cumplir 84 años, en un encuentro con periodistas.

El cineasta, autor de más de 70 películas dedicadas muchas veces a los marginados que rechazan la norma, filma en “Bucking bastard” la historia de las hermanas Jean y Joan Holbrooke, inseparables e indisolubles.

Estas hermanas se ven iguales, se mueven de forma idéntica, hablan al unísono e incluso se enamoran del mismo hombre (Orlando Bloom).

Jean y Joan buscan el amor y hacerse un lugar en una sociedad que deja poco espacio a los que son diferentes.

Inspirada en la historia real de las gemelas Freda y Greta Chaplin, a quienes Herzog conoció, la película no es, sin embargo, una ficción.

Las gemelas Chaplin, ya fallecidas, se hicieron famosas en el Reino Unido a principios de los años 1980, debido a su manera de hablar totalmente sincronizada.

Tras escribir el guion “en cinco días”, Herzog pensó inmediatamente en las hermanas Mara para encarnar a sus personajes.

Rooney, de 41 años, y Kate, de 43, no necesitaron muchos ensayos para medirse en sus papeles.

“Esto reavivó en nosotras una gran energía de la infancia, y fue muy especial”, dijo Rooney, cuyo papel en “Carol” le valió una nominación al Óscar a mejor actriz de reparto.

“No quiero decir que fuera sin esfuerzo, pero realmente tenía sentido. Encontramos de alguna forma nuestro propio lenguaje, nuestro propio ritmo”, recordó Kate, conocida sobre todo por la serie “House of cards”.

En la película, casi todos sus diálogos se pronuncian al unísono, en una sincronización perfecta.

“La cuestión no es el hecho de hablar al unísono, es un ritmo. Es algo más profundo que simplemente articular algo que esté acompañado”, explicó Herzog.

Preguntas frecuentes

¿De qué trata la película Bucking Fastard de Werner Herzog?
Bucking Fastard cuenta la historia de las hermanas Jean y Joan Holbrooke, dos mujeres inseparables que se mueven, hablan al unísono y se enamoran del mismo hombre.
¿Quiénes interpretan a las hermanas protagonistas de Bucking Fastard?
Rooney Mara y Kate Mara interpretan a Jean y Joan Holbrooke, respectivamente. Las dos actrices realizan una interpretación sincronizada en la que gran parte de los diálogos se pronuncian al mismo tiempo.
¿Por qué Rooney Mara y Kate Mara hablan al mismo tiempo en la película?
Las hermanas hablan al unísono porque la sincronización es un elemento central de sus personajes. Werner Herzog explicó que buscaba trabajar no solo la articulación simultánea, sino también el ritmo y una conexión más profunda entre ambas.

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