¿Por qué las redes no paran de hablar de las actuaciones de Rooney y Kate Mara en Bucking Fastard?

Rooney y Kate Mara brindan una interpretación “única” en la historia del cine, dijo el director alemán Werner Herzog, en la presentación el jueves en Venecia de “Bucking fastard”, una película sobre dos hermanas que hablan al unísono.

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“Es algo único que dos hermanas interpreten un solo y mismo personaje. Nunca ocurrió en la historia del cine”, señaló el cineasta, que está a punto de cumplir 84 años, en un encuentro con periodistas.

El cineasta, autor de más de 70 películas dedicadas muchas veces a los marginados que rechazan la norma, filma en “Bucking bastard” la historia de las hermanas Jean y Joan Holbrooke, inseparables e indisolubles.

Estas hermanas se ven iguales, se mueven de forma idéntica, hablan al unísono e incluso se enamoran del mismo hombre (Orlando Bloom).

Jean y Joan buscan el amor y hacerse un lugar en una sociedad que deja poco espacio a los que son diferentes.

Inspirada en la historia real de las gemelas Freda y Greta Chaplin, a quienes Herzog conoció, la película no es, sin embargo, una ficción.

Las gemelas Chaplin, ya fallecidas, se hicieron famosas en el Reino Unido a principios de los años 1980, debido a su manera de hablar totalmente sincronizada.

Tras escribir el guion “en cinco días”, Herzog pensó inmediatamente en las hermanas Mara para encarnar a sus personajes.