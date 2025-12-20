‘El Bendito’ en Medellín: Blessd anunció que cerrará su gira por Colombia con concierto en el Atanasio Girardot

“Nadie es profeta en su tierra”, dice el refrán que por lo menos alguna vez usted habrá escuchado en su familia o por las calles de Colombia. Pero no hay duda de que cuando un cantante le regala un show a la ciudad donde nació y creció profesionalmente, es algo diferente y especial. Le puede interesar: “No supimos manejar el éxito”: Ca7riel y Paco Amoroso anunciaron un descanso temporal en su carrera Hablando de artistas locales del género urbano, específicamente, por la grama del estadio Atanasio Girardot, ya han pasado figuras reconocidas a nivel local, nacional y mundial como lo son Maluma y J Balvin, dos veces cada uno con lleno total.

Blessd en medio de un concierto en Bogotá. FOTO: Tomada de redes sociales @blessd

Unos meses atrás, Ryan Castro anunció su primer concierto en el máximo escenario de los antioqueños, para el cual ya la boletería estaría vendida por completo, y ahora, otro hijo de la casa, de una nueva generación, anunció su primera presentación en el Atanasio: Stiven Mesa Londoño, más conocido como Blessd, con el que cerrará su gira por Colombia en 2026.

El Bendito tendrá su primer Atanasio Girardot en 2026

A modo de primicia para su gente del Barrio Antioquia, el cantante de reggaeton paisa dio la noticia este viernes durante su presentación en la Navidad Bendita, el evento que hace cuatro años realiza el Bendito en el barrio que vio crecer a Dímelo Jara (Santiago Jaramillo), el manager que lo ayudo a convertirse en uno de los referentes del nuevo reguetón.

Sin embargo, durante la tarde de este sábado 20 de diciembre, el Bendito dio la gran noticia en general por medio de un emotivo video publicado en sus redes sociales, donde le dedicó unas palabras a las personas y ciudad, que lo vieron crecer. “¡Familia, hoy tengo algo muy importante que Anunciar!! ¡Yo sé que tenía una deuda con la ciudad que me vio crecer como artista, con la ciudad en que nací, con la ciudad de la gente camelladora humilde y echada pa lante!”, comenzó diciendo en la descripción del video.

Y luego agregó que, “¡El Mejor Hombre Del Mundo Tour Colombia lo termino en mi tierra, en mi ciudad, el 28 de marzo en el Estadio Atanasio Girardot!”. De esta manera, el cantante de música urbana, de 25 años, confirmó que tendrá su primera presentación en el máximo escenario de los paisas, donde, como se mencionó, los más grandes del género del país, e internacionales como Bad Bunny y Daddy Yankee, han dejado huella.

“¡No saben cómo me siento De anunciar mi primer estadio en Medellín —esto es increíble para mí, hace 5 años no sabía que sería de mi vida y mira Dios lo que me tenía en el camino, yo solo salí a trabajar día tras día, para cambiarle la vida a la cucha y mi familia— todo lo demás fue llegando solo gracias a todo ese sacrificio lucha y entrega que le metí!!”, expresó el Bendito. Stiven, un joven soñador que quería salir adelante con la música, ya se ha presentado en muchos otros escenarios a nivel internacional, pero ahora tendrá el reto de cautivar a su público, a los que seguidores y fans que lo vieron crecer desde que sacó las primeras melodías y pegó.

El 28 de marzo de 2026 será la fecha para el concierto de Blessd en el Atanasio Girardot. FOTO: Tomada de redes sociales @blessd