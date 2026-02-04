Tres puentes colapsaron en Urabá por las fuertes lluvias y dejaron a miles de personas incomunicadas

Las intensas lluvias que azotan al Urabá antioqueño provocaron el colapso de tres puentes estratégicos, generando una grave emergencia de movilidad y dejando a decenas de miles de personas incomunicadas en varios municipios de la subregión.
El primer colapso se registró en el puente sobre el río Mulatos, estructura clave que conecta a Urabá con Montería por una de las vías nacionales más importantes. La caída del puente obligó al cierre total del corredor vial y dejó a cerca de 50.000 personas aisladas, quienes ahora deben movilizarse por rutas alternas.
“Es una situación que no habíamos visto jamás, por la magnitud con la que se presenta en esta ocasión”, expresó Néstor Cantero, líder social de la región, al referirse al impacto de las lluvias y a la fragilidad de la infraestructura vial.