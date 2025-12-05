Paisas dio el primer golpe en la final de la Liga Profesional de Baloncesto; este viernes segundo juego en el Iván de Bedout

El quinteto de Paisas ganó con autoridad el primer juego de la final ante Cimarrones, apoyado por su público, que llegó en gran cantidad al Iván de Bedout y dejó la serie 1-0 a favor.

También se lucieron Eric Crawford con 17 puntos, Léiner Moreno con 13 puntos y Brandon Weatherspoon con 11 cestas convertidas, para que los antioqueños tomarán la ventaja en la serie que sigue este viernes, a las 7:00 de la noche, en el Iván de Bedout.

Paisas, que quiere lograr el bicampeonato, dio un paso importante en su anhelo, y espera confirmar su poderío en la Liga, ya que es el equipo más efectivo en la temporada, gracias al aporte de los norteamericanos, entre ellos Weatherspoon, Ty-Shon Eric y Marcus Crawford.

El duelo de este viernes será a las 7:00 de la noche, en el Iván de Bedout, hay que recordar que será campeón, el equipo que logre tres victorias, de las cinco programadas, en la final.