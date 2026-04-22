El único Cadillac de 1941 que hay en América Latina (y más clásicos) se podrán ver en Medellín este fin de semana

Los autos que usted podrá ver en esta exhibición son vehículos que llevan buen tiempo parqueados, “hasta 10 o 15 años guardados y son autos que no han salido en los desfiles”, confirma Santiago Pareja Echeverri, Director Ejecutivo de la Fundación Museo del Transporte de Antioquia. Y vale la pena precisar que aunque son carros que permanecen guardados no quiere decir que no funcionen, son simplemente autos muy cuidados y en su mayoría con placas clásicas, “los clásicos son los que se hicieron entre la Primera y Segunda Guerra Mundial y los antiguos todos los que tengan más de 35 años”, cuenta Pareja. Puede leer: Visitas a talleres de artistas y previews exclusivos: MAMM renueva su programa de “Amigos” con nuevas membresías Esto hace parte de la celebración de los 30 años de esta fundación cuya historia se enmarca con la del Desfile de Autos Clásicos y Antiguos -y cabe aclarar que el desfile no se hizo en pandemia, por eso este año llega a su edición 29-.

Esta muestra la podrá ver del 24 al 26 de abril en el Museo El Castillo, de 9:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, y tendrá una parte de autos antiguos, autos modernos de lujo, bicicletas antiguas, motocicletas antiguas y carros de pedal. La curaduría para seleccionar estos vehículos se basó principalmente en que fueran carros de interés especial, esos que generalmente no se exhiben.

¿Qué carros se verán en esta muestra?

En esta exhibición habrá un Cadillac de 1941, el único que hay en América Latina. También un Packard que perteneció a la Arquidiócesis de Medellín por allá en 1930 y otro Packard limosina que perteneció a Diego Echavarría Misas de 1948. “Ese auto lo tiene actualmente Humberto Tamayo quien fue el restaurador del vagón del tranvía y también del carro”, explica Pareja. Por otro lado, el público podrá ver una colección de Rolls-Royce de 1954, de los 70 y el más moderno será de 2015. “Hay una parte de carros lujosos en la que vamos a tener un Ferrari Roma Spider 2025, único en Latinoamérica; un Bentley, un Rolls Royce y un Chrysler 300C, carros rarísimos de los que habrá dos en Colombia”, aclara Pareja. Le puede interesar: Más de 800 artistas bailarán esta semana en las calles, estaciones y casas de la cultura de Medellín La bicicleta más antigua data de 1894, “hay otra bicicleta de paracaidista de la Segunda Guerra Mundial con su linterna y todo, y bicicletas de payaso, junior y motocicletas antiguas de Harley-Davidson, Lambrettas, Vespas y una Kawasaki Katana única en Colombia”, precisa Pareja. La idea es que toda la familia pueda visitar esta exhibición, “aparte de ver los autos, motos y bicicletas, pueden disfrutar de los jardines en el Museo El Castillo. Se pueden tomar fotos con los carros, pero la idea es que no los toquen, como en cualquier museo, que no los abran, que los cuiden porque eso hace que nos sigan prestando los carros para las próximas exhibiciones”.

Adelanto del desfile de la Feria de las Flores