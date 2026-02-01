Atrato, la obra que llevó el arte colombiano a uno de los museos más importantes del mundo

Más de 2,3 millones de obras hacen parte del Victoria and Albert Museum, considerado uno de los museos más importantes del Reino Unido y del mundo. En más de 45.000 metros cuadrados, distribuidos en 145 galerías, este espacio –dedicado principalmente a las artes decorativas– alberga obras de artistas como William Turner, William Blake y el italiano Rafael, así como algunas de las piezas más célebres de diseñadores de moda como Cristóbal Balenciaga y Alexander McQueen.
Lea: Beatriz González: la artista, la historiadora, la intelectual de provincia
En ese mismo lugar, específicamente en el Photography Centre, se presenta Atrato, la instalación del artista colombiano Juan Covelli, que profundiza en las problemáticas de uno de los ríos más caudalosos del mundo. Esta obra, la primera de un colombiano en el V&A, está compuesta por un documental sobre la situación del río, afectado por la minería ilegal, y por un diseño sonoro construido con alabaos y grabaciones realizadas en el Chocó.
De manera simultánea, en el Museo de Antioquia se exhibe un fragmento de esta obra como parte de la exposición temporal Simulacro de lo imposible. Allí puede verse un fotomural sobre el ecocidio del río Quito –uno de los principales afluentes del Atrato– acompañado de una pantalla que informa en tiempo real sobre el precio del oro. Un pedacito de lo que, hasta el 1 de marzo, podrá verse en el Reino Unido.
EL COLOMBIANO habló con Covelli sobre el origen de esta instalación y sobre el significado de su presencia en un museo en el que su obra dialoga de manera crítica con el discurso colonial que ella misma cuestiona.