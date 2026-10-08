Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

¡Atención! Murió Ana María Arango, reconocida actriz colombiana

Su trayectoria dejó una huella en las artes escénicas colombianas. La noticia de su muerte enluta a la comunidad artística y vuelve la mirada sobre su legado.

  • Ana María Arango (1950-2026), actriz colombiana que dejó una huella en las artes escénicas del país. FOTO: Alcaldía de Bogotá.
    Ana María Arango (1950-2026), actriz colombiana que dejó una huella en las artes escénicas del país. FOTO: Alcaldía de Bogotá.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 3 horas
bookmark

La actriz colombiana Ana María Arango (1950-2026) falleció este jueves 8 de octubre, confirmó la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, que lamentó su muerte y destacó su legado en las artes escénicas del país.

Nacida en Bogotá el 3 de septiembre de 1950, Arango Cardinal dedicó más de cinco décadas de su vida al teatro, el cine y la televisión, con una trayectoria que incluyó comedias, dramas históricos y telenovelas.

A lo largo de su carrera, participó en producciones recordadas por el público colombiano y construyó un recorrido artístico que dejó huella en distintas generaciones de espectadores. La entidad distrital envió un mensaje de solidaridad a sus familiares, amigos y a la comunidad artística.

Conozca: ¿Por qué el argentino Piero tenía nacionalidad colombiana? Así fue la relación del cantante de Mi Viejo con Colombia

Arango combinó su formación académica con su interés por la actuación. En 1972 se graduó de Antropología en la Universidad de los Andes, donde también hizo parte del grupo de teatro entre 1967 y 1972. Posteriormente, integró el grupo Acto Latino y continuó sus estudios de interpretación en México, donde recibió clases con Héctor Mendoza entre 1976 y 1977.

La trayectoria de la actriz Ana María Arango

Su formación artística también la llevó a Francia, donde estudió cine y teatro en la Universidad de Vincennes y participó en el grupo teatral El Metro. En los escenarios trabajó en obras como La excepción y la regla, Cosas de un argentino, El espantapájaros y Cada vez que hablas se te crece la nariz, Pinochet.

Le puede interesar: Murió actor colombiano, reconocido por papeles en Enfermeras o Las Villamizar

En la televisión, Ana María Arango participó en producciones que alcanzaron reconocimiento entre los televidentes colombianos. Uno de sus papeles más recordados fue el de Doña Matilde, la viuda de López, en Francisco el matemático, serie en la que interpretó a uno de sus personajes más conocidos.

También hizo parte de La Pola, donde interpretó a Gertrudis, y de La nieta elegida, producción en la que encarnó a Perpetua Bautista. Su recorrido televisivo incluyó, además, títulos como La casa de las dos palmas, Hasta que la plata nos separe, Vuelo secreto, Un bandido honrado, La mujer del presidente, Laura, por favor, Jardín de otoño y La historia de Tita.

Puede leer: Esposa e hija de Bruce Willis compartieron nuevas fotos del actor diagnosticado con demencia

La actriz también participó en diferentes producciones cinematográficas. Entre sus trabajos figuran María Cano (1990), película dirigida por Camila Loboguerrero; La pena máxima (2001), Nochebuena (2008), El arriero (2009), Retratos en un mar de mentiras, Amalia, la secretaria (2017) y La pachanga (2019).

En los últimos años continuó vinculada a proyectos audiovisuales. Participó en El baño (2020), Quiero que me mantengan (2024) y Las mujeres de mi casa (2026), en la que interpretó a la tía Yoli, bajo la dirección de David Herrera.

Con su recorrido por distintos formatos y géneros, Ana María Arango dejó una trayectoria que abarcó generaciones de espectadores. Su muerte enluta al sector artístico colombiano, mientras su trabajo permanece en la memoria de quienes siguieron su carrera en los escenarios y las pantallas.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién era Ana María Arango y por qué era reconocida en Colombia?
Ana María Arango Cardinal fue una actriz colombiana con más de cinco décadas de trayectoria en teatro, cine y televisión. Es recordada por sus personajes en producciones como Francisco el matemático, La Pola y La nieta elegida.
¿En qué novelas y producciones actuó Ana María Arango?
Ana María Arango participó en producciones como Francisco el matemático, donde interpretó a Doña Matilde; La Pola, en el papel de Gertrudis, y La nieta elegida, como Perpetua Bautista. También actuó en películas como La pena máxima y La pachanga.
¿Cuántos años tenía Ana María Arango cuando murió y cuándo falleció?
Ana María Arango tenía 76 años cuando falleció el jueves 8 de octubre de 2026. La Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá confirmó su muerte mediante un mensaje de condolencias que destacó su aporte a las artes escénicas colombianas.

Temas recomendados

Cine
Entretenimiento
Televisión
Arte
Muerte
Actriz
Telenovela
Colombia
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos
Centered Form