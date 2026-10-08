¡Atención! Murió Ana María Arango, reconocida actriz colombiana

La actriz colombiana Ana María Arango (1950-2026) falleció este jueves 8 de octubre, confirmó la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, que lamentó su muerte y destacó su legado en las artes escénicas del país. Nacida en Bogotá el 3 de septiembre de 1950, Arango Cardinal dedicó más de cinco décadas de su vida al teatro, el cine y la televisión, con una trayectoria que incluyó comedias, dramas históricos y telenovelas. A lo largo de su carrera, participó en producciones recordadas por el público colombiano y construyó un recorrido artístico que dejó huella en distintas generaciones de espectadores. La entidad distrital envió un mensaje de solidaridad a sus familiares, amigos y a la comunidad artística. Conozca: ¿Por qué el argentino Piero tenía nacionalidad colombiana? Así fue la relación del cantante de Mi Viejo con Colombia Arango combinó su formación académica con su interés por la actuación. En 1972 se graduó de Antropología en la Universidad de los Andes, donde también hizo parte del grupo de teatro entre 1967 y 1972. Posteriormente, integró el grupo Acto Latino y continuó sus estudios de interpretación en México, donde recibió clases con Héctor Mendoza entre 1976 y 1977.

La trayectoria de la actriz Ana María Arango

Su formación artística también la llevó a Francia, donde estudió cine y teatro en la Universidad de Vincennes y participó en el grupo teatral El Metro. En los escenarios trabajó en obras como La excepción y la regla, Cosas de un argentino, El espantapájaros y Cada vez que hablas se te crece la nariz, Pinochet. Le puede interesar: Murió actor colombiano, reconocido por papeles en Enfermeras o Las Villamizar

En la televisión, Ana María Arango participó en producciones que alcanzaron reconocimiento entre los televidentes colombianos. Uno de sus papeles más recordados fue el de Doña Matilde, la viuda de López, en Francisco el matemático, serie en la que interpretó a uno de sus personajes más conocidos. También hizo parte de La Pola, donde interpretó a Gertrudis, y de La nieta elegida, producción en la que encarnó a Perpetua Bautista. Su recorrido televisivo incluyó, además, títulos como La casa de las dos palmas, Hasta que la plata nos separe, Vuelo secreto, Un bandido honrado, La mujer del presidente, Laura, por favor, Jardín de otoño y La historia de Tita. Puede leer: Esposa e hija de Bruce Willis compartieron nuevas fotos del actor diagnosticado con demencia

La actriz también participó en diferentes producciones cinematográficas. Entre sus trabajos figuran María Cano (1990), película dirigida por Camila Loboguerrero; La pena máxima (2001), Nochebuena (2008), El arriero (2009), Retratos en un mar de mentiras, Amalia, la secretaria (2017) y La pachanga (2019). En los últimos años continuó vinculada a proyectos audiovisuales. Participó en El baño (2020), Quiero que me mantengan (2024) y Las mujeres de mi casa (2026), en la que interpretó a la tía Yoli, bajo la dirección de David Herrera. Con su recorrido por distintos formatos y géneros, Ana María Arango dejó una trayectoria que abarcó generaciones de espectadores. Su muerte enluta al sector artístico colombiano, mientras su trabajo permanece en la memoria de quienes siguieron su carrera en los escenarios y las pantallas.

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