Después de una vida nómada, artista paisa hace barcos con objetos de la calle

Luis Eduardo Sanín usa las palabras artesano y hippie para definirse. Con ochenta años, vive al borde de una canalización, a la altura del Naranjal y frente a unos talleres mecánicos. Detrás de su taller al aire libre, hay una escultura de la Virgen María, que pinta con colores distintos cada cierto tiempo. La llama La Virgen de la Calle porque apareció luego de una crecida de la quebrada.

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Sanín dice que construye barcos desde 1965. No habla de aprendizaje formal ni de técnicas académicas. Para él, el oficio se resume en hacer. “El aprender no es sino empezar a hacer”, dice mientras trabaja en una de sus embarcaciones, fabricada con fragmentos recogidos de la calle y materiales reutilizados.

El artesano cuenta que durante su juventud hizo parte del movimiento hippie de los años setenta en Colombia. Recorrió caminos, convivió con otros viajeros y vivió de fabricar artesanías, collares y objetos hechos a mano. Rechaza que lo llamen mochilero. “Nosotros no éramos mochileros. Éramos hippies”, insiste. Según relata, viajaba en grupos de 10 o 15 personas y aprendió a fabricar objetos mientras recorría distintas regiones del país. También navegó durante tres años en la Flota Mercante, experiencia que, asegura, le permitió conocer puertos y observar embarcaciones que luego comenzó a reproducir en miniatura.

Entre sus recuerdos menciona estudios en dibujo artístico y un paso breve por la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Dice que cursó seis semestres antes de abandonar la carrera. También recuerda haber pertenecido al Ejército Nacional, donde alcanzó el rango de cabo segundo y permaneció durante seis años.