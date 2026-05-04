Impresionantes videos de avión ligero estrellándose contra un edificio en Brasil; hay muertos y heridos

Una avioneta se estrelló este lunes contra un edificio residencial en Belo Horizonte, una importante ciudad del sureste de Brasil, y dejó tres muertos y dos heridos graves, informaron las autoridades.

La muerte del piloto y copiloto ocurrió en el momento del accidente, mientras otros tres ocupantes fueron rescatados y trasladados al hospital, dijo el Cuerpo de Bomberos del estado de Minas Gerais.

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En la noche, uno de ellos falleció, y los otros dos permanecían internados estables, informó la fundación responsable de la red de hospitales de Minas Gerais. Nadie resultó herido dentro del edificio, que no presenta “riesgo aparente” de derrumbe, según los bomberos.