¿Se filtró la lista? Un video destapa la posible convocatoria de Colombia al Mundial 2026

La expectativa por conocer la convocatoria definitiva de la Selección Colombia para el Mundial de 2026 sigue creciendo, especialmente por el hermetismo que ha mantenido el técnico Néstor Lorenzo. Sin embargo, en las últimas horas, un contenido publicitario encendió la conversación y desató todo tipo de especulaciones.

Se trata de un video difundido por Inter Rapidísimo con motivo del mes de las madres. En la pieza, varias madres de futbolistas relatan historias de esfuerzo, sacrificio y acompañamiento en la carrera de sus hijos. Pero el homenaje tomó un giro inesperado: en el video se mencionan 26 jugadores, justo el número permitido por la FIFA para la lista oficial del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

La coincidencia no pasó desapercibida y rápidamente surgieron versiones que apuntan a una posible filtración de la convocatoria definitiva.