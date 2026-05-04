Atlético de Madrid o Arsenal, ¿cuál equipo logrará entrar a la final de Champions después de décadas sin hacerlo?

El Atlético de Madrid visita el martes al Arsenal (2:00 p.m. de Colombia), en la vuelta de semifinales de la Champions confiado en contar con la mejor versión del delantero argentino Julián Álvarez para dar el paso hacia el partido definitivo.
Tras el 1-1 de la ida en el estadio Riyadh Air Metropolitano, todo está por decidirse en el Emirates Stadium de Londres, donde el Atlético espera dar el salto hacia una final de Champions que pisó por última vez en 2016, cuando cayó ante el Real Madrid en el duelo definitivo.
“Podemos hacer historia y seguro que mis compañeros y yo haremos todo lo posible para ir a la final”, dijo el lunes el delantero del Atlético Antoine Griezmann. Y uno de los que intentará hacer todo lo posible es Julián Álvarez, que hace una semana tenía claro que “vamos a ir con todo para llegar a la final”.
Autor del gol del empate en la ida, la ‘Araña’ tuvo que retirarse del encuentro por una torcedura de tobillo, pero el entrenador Diego Simeone parece tenerlo en sus planes. “En el partido de la semana pasada, tuvo un juego muy bueno y ojalá que mañana pueda responder de la manera que el partido pide”, dijo Simeone en rueda de prensa.