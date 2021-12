Han pasado 32 años desde que Alejandro Sanz estrenó su primer álbum Los Chulos Son Pa‘Cuidarlos, con el que se abrió un camino lleno de éxitos y reconocimientos y que le ha permitido explorar géneros como el flamenco, el pop, el rock, el funk, el R&B y el jazz. Ha ganado 22 premios Grammy Latino y cuatro Anglo.

A sus 52 años y tras un largo tiempo en su estudio (aprovechando los confinamientos por la pandemia), el español estrena este fin de semana el álbum Sanz, que incluye 10 canciones en las que retoma sus raíces musicales, desde flamenco hasta toques acústicos y electrónicos.

“He podido aprovechar este año para producir este disco que soñaba hacer hace tanto mucho, al que le pude dedicar todo el tiempo del mundo, cuidando los detalles y la calidad de cada uno de los arreglos, así que por ese lado me ha sentado muy bien esta época para hacer un disco en el que pude expresar mi esencia”, contó el artista en rueda de prensa con medios de Venezuela, Perú y Colombia.

Con amigos

Publicidad

Este trabajo le permitió a Sanz reencontrarse musicalmente con su amigo Paco de Lucía, con quien interpreta La Rosa. También lo hizo con Manuel Alejandro con Y ya te quería, un tema clásico de la canción popular española.

“Es la primera vez que grabo una canción que no es mía, es la de Manuel Alejandro, porque la de Paco es a medias. Manuel es mi padrino de nacimiento y no lo veía desde entonces hasta hace dos años. Es uno de los escritores en lengua hispana más grandes y me dio esta canción que es un todo un regalo, es una belleza”, comentó el intérprete y compositor.

Acerca de esta apuesta musical en la que retorna a sus inicios, a su esencia, explicó que después de mucho tiempo y de años de carrera “te das cuenta de que entre más raíces, más alas tomas y que para ser más internacional tienes que ser más local. No es que regrese a mi barrio, porque nunca me he ido, sino que después de presentaciones en sitios importantes y de nombres rimbombantes volver al sitio en el que comencé a tocar por primera vez y mostrar allí mi trabajo me parece un acto de poesía y valentía”.