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La Quinta de Beethoven: la batuta de Alejandro Posada revive este clásico de la música universal

Maestro de las nuevas generaciones de directores sinfónicos paisas, Alejandro Posada dirigirá en Eafit una de las obras más importantes de la música clásica.

  • El maestro Alejandro Posada es el director artístico de la Orquesta Sinfónica de Eafit y fundador de IberAcademy. FOTO CORTESÍA Iberacademy/Orquesta Sinfónica de EAFIT
    El maestro Alejandro Posada es el director artístico de la Orquesta Sinfónica de Eafit y fundador de IberAcademy. FOTO CORTESÍA Iberacademy/Orquesta Sinfónica de EAFIT
Ángel Castaño Guzmán
Ángel Castaño Guzmán

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hace 3 minutos
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En 1992, el maestro Alejandro Posada compró en Medellín el score de la Quinta sinfonía de Beethoven, quizá una de las piezas más conocidas y misteriosas del repertorio de la música sinfónica universal. Desde entonces, el maestro la ha tocado “casi treinta veces” en escenarios del mundo. Cada vez que la dirige, hace anotaciones con lápices verde y rojo, en procura de entender el mensaje que la obra transmite desde sus archiconocidos compases iniciales hasta su final de violines exultantes y metales explosivos.

El maestro decidió comprar otro score para el concierto que dará el sábado 16 de mayo, a las seis de la tarde, en el Auditorio Fundadores de Eafit.

Siga leyendo: De Nino Bravo a Beethoven: la cartelera de conciertos sinfónicos de mayo en Medellín

–¿Sabes?, hace poco leí que Abbado compraba nuevos scores de cada obra que iba a dirigir–, dice en el salón donde imparte sus clases de dirección. Aquí hay que decir dos cosas. Una: score es la palabra que designa las partituras de los directores, que contienen todas las partes de las obras orquestales. Dos: Abbado es Claudio Abbado, uno de los directores italianos más célebres del siglo pasado.

Durante los días previos al concierto, el maestro Posada estudió el score de la Quinta con un rigor tal que podría salir a dirigirla de memoria. No solo estudió la obra y su estructura interna, también leyó historias de su compositor, el mítico Ludwig van Beethoven.

–Beethoven fue un compositor que sufrió mucho. Hizo de la música su propósito en la vida. En estos días le hablé a la orquesta de El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Si uno no encuentra algo que le dé sentido al sufrimiento, solo queda el suicidio. Beethoven compuso la Quinta cuando comenzó a perder la audición. ¿Te imaginas lo que significa para un músico perder el oído?–, dice el maestro, mientras pasa las páginas de un libro con historias de Beethoven.

En el gremio musical la Quinta de Beethoven es conocida con el nombre de Destino. Dicen los que saben que Beethoven afirmó que su apertura recuerda la forma en que “el destino llama a nuestra puerta”. El maestro Posada dice que esta Sinfonía –y casi toda la obra de Beethoven– es la búsqueda del compositor de poner al hombre en el centro de la música. Antes de la época de Beethoven, los compositores europeos hacían música para Dios y la monarquía. Eso sucede en gran parte de la obra de Mozart, por ejemplo. El genio austriaco solo rompió esa tradición en su famoso Réquiem, precisamente la obra que el maestro Posada dirigió con la orquesta de Eafit, hace unas cuantas semanas.

–Pero uno en Beethoven siente la angustia y la lucha del hombre por su libertad. La música de Beethoven muestra la lucha por salir de la opresión hacia la libertad. Es una música revolucionaria–, dice el maestro.

–¿En el sentido de la revolución francesa?

–Creo que la revolución de Beethoven es personal. Él le dedicó su tercera sinfonía a Napoleón. Pero, apenas el francés se declaró emperador, Beethoven se enfureció y tachó la dedicatoria–, cuenta el maestro Posada.

Formado en Viena, Austria, el maestro Posada hace parte de una escuela de dirección que respeta las obras sinfónicas y sus complejidades. Un paso para hacerlo es conocer los estilos musicales de cada época. No se toca de la misma forma una obra del renacimiento a una del barroco. Esa ha sido una de las lecciones que el maestro Posada les ha dado a sus alumnos, precisamente los directores y las directoras sinfónicas que hoy cosechan éxitos en el circuito musical del mundo.

Por eso el maestro Posada estudia las obras de principio a fin, hasta aprendérselas de memoria. No importa cuántas veces las haya dirigido.

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