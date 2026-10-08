Alejandro Posada recibió título honoris causa de la Fundación Universitaria Bellas Artes

Junto a su hermano Sergio Posada Gómez, el maestro comenzó su formación musical bajo la dirección de Zulma Álvarez. Luego estudió en Bellas Artes e hizo parte del movimiento liderado por Alberto Correa que creó la Orquesta Filarmónica de Medellín (Filarmed). Posteriormente, hizo estudios de dirección de orquesta en la Universidad de Viena, Austria, donde se graduó con honores y recibió un premio académico de excelencia otorgado por el Gobierno austríaco.

Entre otras cosas, Posada Gómez es reconocido por ser el primer colombiano en ocupar el cargo de director titular de una orquesta profesional europea, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, en España. También estuvo al frente de la Orquesta Filarmónica y de Cámara de Sarajevo, en Bosnia y Herzegovina; la Orquesta Ciudad de Baden, en Austria; y la Orquesta Nacional de Colombia.

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En una ceremonia realizada el 5 de octubre, la Fundación Universitaria Bellas Artes le otorgó el título honoris causa de Maestro en Música a Alejandro Posada Gómez, fundador de Iberacademy, profesor de varios de los nuevos directores sinfónicos del país y un director sinfónico con una larga carrera dentro y fuera de Colombia.

No es el primer reconocimiento que recibe el maestro Posada Gómez. Su trayectoria incluye la Orden de Caballero del Congreso de la República, la Orden al Mérito Don Juan del Corral del Concejo de Medellín y el Escudo de Antioquia, categoría Oro.

Posada Gómez es fundador y director artístico de Iberacademy, un programa con sede en Sabaneta que ofrece oportunidades a jóvenes talentos de Latinoamérica mediante la práctica orquestal, la pedagogía y el emprendimiento creativo. La iniciativa ha desarrollado actividades en unos 35 municipios de Antioquia y en cinco países latinoamericanos.

Recibir este Título Honoris Causa de Maestro en Música de Bellas Artes tiene para mí un significado profundamente personal.

Cuando pienso en Bellas Artes, pienso en un niño de ocho o nueve años entrando a un pequeño salón del primer piso, para presentar su examen de admisión. Recuerdo al maestro Mascheroni haciéndome cantar y recuerdo que, al terminar, le pregunté a quién lo acompañaba si creía que había pasado. Me dijo que sí.

Así comenzó una historia de más de diez años recorriendo los pasillos de Bellas Artes. Tuve entre mis profesores a Miguel Ángel en solfeo, a Luis Eduardo en coro y a Zulma en piano, con quien ya venía estudiando. Recuerdo también aquella rutina: terminar mis clases y salir caminando hacia la floristería de mi mamá, cerca del Parque de Bolívar. Son imágenes muy sencillas, pero cuando uno mira tantos años hacia atrás, son las que terminan devolviéndolo a una época entera de la vida.

Pasé tantas horas allí que Bellas Artes terminó convirtiéndose en una segunda casa. Llegué incluso a tener llaves para entrar a ensayar los domingos. Y hoy pienso que esas llaves significaban mucho más: Bellas Artes no solo me abría sus puertas; me daba espacio para soñar, para proponer, para intentar: organizaba conciertos, reunía profesores y estudiantes, imaginaba proyectos. Y encontré personas dispuestas a acompañar esas ideas y a confiar en mí.

Recuerdo especialmente una sala donde estaban las fotografías de los directores de la Sociedad de Mejoras Públicas. Era un recinto cargado de historia, casi solemne, al que normalmente no se entraba. Sin embargo, en 1984 me permitieron acondicionarlo para ensayar con el coro y con aquella que llamábamos la “preorquesta”, la que fue probablemente la primera orquesta juvenil estable de Medellín.

Ese concierto de Navidad sería el último antes de partir a Viena.

Hoy, más de cuarenta años después, encuentro algo muy especial en ese recuerdo: en una sala que guardaba la historia de Bellas Artes, le hicieron espacio a un joven que apenas comenzaba a imaginar la suya.

Después vendrían otros lugares, otros maestros, otros escenarios y muchas experiencias que entonces no podía siquiera imaginar. Pero Bellas Artes fue uno de esos primeros lugares que me permitió comenzar.

Quizás por eso una parte tan importante de mi vida ha estado dedicada a los jóvenes: a intentar abrir para ellos oportunidades, darles espacio y confiar en lo que pueden llegar a hacer.

Por eso este reconocimiento, en la celebración de los cien años del Palacio de Bellas Artes y los veinte años de la Fundación Universitaria, tiene para mí un significado tan especial. Bellas Artes reconoce hoy mi trayectoria, pero yo recibo este título sabiendo que Bellas Artes forma parte de esa trayectoria.

Lo recibo con profunda gratitud hacia mis maestros, hacia quienes confiaron en aquel niño y después en aquel joven, y hacia una institución que me abrió una de las primeras puertas.

Quizás la mejor manera de agradecerlo sea seguir abriendo puertas para otros.