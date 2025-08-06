x

¡A volar se dijo! Vuelve el Festival de Cometas en el Poblado

El evento procura unir a la comunidad del sector y apoyar a los emprendedores locales.

  • La práctica de elevar cometas se remonta a 2500 años atrás y, en su principio, tuvo fines militares. Foto: EL COLOMBIANO
El Colombiano
06 de agosto de 2025
bookmark

Este sábado, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., en la Uva Ilusión Verde, frente al centro comercial El Tesoro, se llevará a cabo la segunda versión del Festival de Cometas, organizado por la corporación Garabato. La actividad será gratuita. Sus organizadores pretenden convertir este encuentro en un evento anual para la integración comunitaria, la promoción cultural y el fortalecimiento de la economía local.

Siga leyendo: Feria de las Flores 2025: programación de los mejores eventos del jueves 7 de agosto en Medellín

El presidente de la corporación, Wilmar Loaiza, explicó que el festival nació en 2023 y es parte de un plan para rescatar la historia del barrio Garabato y dinamizar sus procesos culturales. “El año pasado tuvimos la primera versión dentro de la Feria de las Flores y asistieron unas 600 personas. Para esta edición esperamos al menos mil participantes”, señaló.

La temática de este año se centra en la historia de la cometa, desde sus orígenes en Japón, China, Europa y América. Entre las actividades previstas se incluyen una exhibición de cometas 3D, la presentación de cometas con luz LED como novedad y talleres para que niños y adultos elaboren su propia cometa. Aunque el evento es gratuito, los cupos para los talleres ya están cerrados, con dos grupos de 30 personas programados para las 2:00 p.m. y 3:00 p.m.

El festival también contará con una variada oferta gastronómica a cargo de emprendedores locales. Esto ha sido posible gracias a un acuerdo con Fundación EPM, que permite, de manera excepcional, la venta de productos en la Uva Ilusión Verde, un espacio que normalmente no autoriza actividades comerciales.

Garabato, con año y medio de trabajo en el sector, desarrolla actividades culturales y deportivas permanentes, como semilleros para niños, talleres para adultos, procesos de embellecimiento del espacio público e intervenciones artísticas en murales y zonas comunes. Además, la corporación adelanta capacitaciones para emprendedores en alianza con la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Turismo y Entretenimiento, con miras a crear un producto turístico propio del barrio.

Lea aquí: Pronóstico del clima en Medellín: lo que se espera para la Feria de las Flores 2025

“Invitamos a toda la comunidad a compartir un día en familia, aprender sobre la historia de las cometas y apoyar a nuestros emprendedores locales. Es una oportunidad para disfrutar de nuestro territorio y fortalecer los lazos comunitarios”, concluyó Loaiza.

