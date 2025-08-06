¡A volar se dijo! Vuelve el Festival de Cometas en el Poblado

Este sábado, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., en la Uva Ilusión Verde, frente al centro comercial El Tesoro, se llevará a cabo la segunda versión del Festival de Cometas, organizado por la corporación Garabato. La actividad será gratuita. Sus organizadores pretenden convertir este encuentro en un evento anual para la integración comunitaria, la promoción cultural y el fortalecimiento de la economía local.

Siga leyendo: Feria de las Flores 2025: programación de los mejores eventos del jueves 7 de agosto en Medellín

El presidente de la corporación, Wilmar Loaiza, explicó que el festival nació en 2023 y es parte de un plan para rescatar la historia del barrio Garabato y dinamizar sus procesos culturales. “El año pasado tuvimos la primera versión dentro de la Feria de las Flores y asistieron unas 600 personas. Para esta edición esperamos al menos mil participantes”, señaló.

La temática de este año se centra en la historia de la cometa, desde sus orígenes en Japón, China, Europa y América. Entre las actividades previstas se incluyen una exhibición de cometas 3D, la presentación de cometas con luz LED como novedad y talleres para que niños y adultos elaboren su propia cometa. Aunque el evento es gratuito, los cupos para los talleres ya están cerrados, con dos grupos de 30 personas programados para las 2:00 p.m. y 3:00 p.m.