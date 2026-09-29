Petro salió a defender a Westcol por supuestas amenazas sin saber que se trataba de una serie de Minecraft

Una publicación en redes sociales provocó un malentendido público entre el expresidente Gustavo Petro y el creador de contenido colombiano Luis Villa, conocido como Westcol, luego de que una referencia al videojuego Minecraft fuera interpretada como una denuncia sobre amenazas contra la seguridad personal.
El episodio inició cuando el creador de contenido publicó en su cuenta oficial de X: “Me quieren silenciar, muchachos; ya me llegó la información, tengo todo el pote en mi memoria RAM y no quieren que saque la información; no puedo decir mucho, nos vemos hoy a las 4 p. m., voy a decir todo”.