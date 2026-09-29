Petro salió a defender a Westcol por supuestas amenazas sin saber que se trataba de una serie de Minecraft

Una publicación en redes sociales provocó un malentendido público entre el expresidente Gustavo Petro y el creador de contenido colombiano Luis Villa, conocido como Westcol, luego de que una referencia al videojuego Minecraft fuera interpretada como una denuncia sobre amenazas contra la seguridad personal. El episodio inició cuando el creador de contenido publicó en su cuenta oficial de X: “Me quieren silenciar, muchachos; ya me llegó la información, tengo todo el pote en mi memoria RAM y no quieren que saque la información; no puedo decir mucho, nos vemos hoy a las 4 p. m., voy a decir todo”.

Esa publicación no incluía aclaraciones sobre su contenido ni mencionaba que se tratara de una transmisión de videojuegos, algo que quizás llevó a que algunas personas leyeran esas palabras fuera de contexto. Lea también | Pobreza, juventud y hasta los porros: así fue el cara a cara entre Petro y Westcol en Casa de Nariño Justamente una de esas personas fue el expresidente Petro. El exmandatario aprovechó esa publicación para cuestionar la seguridad en Medellín y dar un espaldarazo al joven creador de contenido. “Los jóvenes de Colombia no deben vivir bajo el miedo y la amenaza. Medellín debe ser una ciudad de gentes libres”, escribió en su cuenta de X. La publicación del expresidente fue eliminada posteriormente al conocerse la realidad de la situación.

Este fue el mensaje del expresidente Petro en X que luego eliminó. Foto: Captura redes sociales

Lo que había detrás del mensaje de Westcol no estaba relacionado con un riesgo real para su vida ni con denuncias públicas, sino con el desarrollo de DEDsafío 4, una serie en el videojuego Minecraft en la que participa junto a otros creadores de contenido. De hecho, las expresiones respecto a ser “silenciado” e información en la “memoria RAM” correspondían a un elemento narrativo de la serie denominado el “iceberg” dentro del reto digital.

El streamer también abordó la reacción de Petro en una transmisión posterior en sus redes sociales y admitió que entendía cómo se produjo la confusión. “No, brother, es que yo no me puedo poner a joder. Es que por eso es que yo no me puedo llegar a poner a joder”, declaró, reconociendo la necesidad de medir el alcance de sus publicaciones. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Este malentendido se da en una faceta que Westcol ha asumido desde meses atrás, involucrado en la política. En plena campaña presidencial, Villa estuvo transmitiendo sus reuniones con Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez, dos de las figuras políticas más relevantes en el país. También el streamer había cuestionado al expresidente por sus declaraciones públicas tras la muerte de alias Bendito Menor, señalado líder del grupo armado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Siga leyendo: Westcol le responde a Petro por operativo contra ‘Bendito Menor’, ¿qué le dijo?

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