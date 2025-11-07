x

‘El Wally’, reconocido creador de contenido en Santander fue asesinado en ataque sicarial

La Policía Metropolitana de Bucaramanga reveló que el asesinato ocurrió cerca a un local de comidas rápidas de Floridablanca.

  • Conmoción en Santander por el asesinato del influencer ‘El Wally’. FOTO: REDES SOCIALES
Colprensa
07 de noviembre de 2025
bookmark

Dos sicarios asesinaron a ‘El Wally’, un reconocido creador de contenido de Floridablanca, durante un ataque armado registrado en la madrugada de este viernes 7 de noviembre en el sector El Carmen, vía al barrio La Cumbre.

El crimen ocurrió alrededor de las 12:00 a.m., cuando dos hombres que se movilizaban en una motocicleta marca XTZ, de color negro, llegaron hasta un puesto de comida ubicado en la zona y abrieron fuego contra la víctima.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía, los agresores, que vestían chaquetas de color negro y blanco, abrieron fuego contra la víctima, quien recibió, según testigos, al menos seis impactos de bala. El joven cayó herido sobre el andén, junto a un semáforo del sector.

Aunque unidades policiales y de emergencia lo trasladaron de inmediato a la Clínica Foscal, los médicos confirmaron que el hombre llegó sin signos vitales.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido los móviles del crimen.

Su muerte ha causado conmoción entre sus seguidores y en la comunidad digital santandereana, donde era ampliamente reconocido por su contenido de humor.

