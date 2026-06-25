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El voto religioso habría sido clave en la victoria de Abelardo de la Espriella, según analista

Según el analista Nicolás Rojas Holguín, la elección demostró que se subestimó la fuerza electoral de las iglesias y comunidades de fe unidas alrededor de sus principios.

  • El peso electoral de las comunidades religiosas habría inclinado la balanza a favor de De la Espriella. Foto: El Colombiano
    El peso electoral de las comunidades religiosas habría inclinado la balanza a favor de De la Espriella. Foto: El Colombiano
El Colombiano
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hace 2 horas
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El Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó los resultados del escrutinio que confirmaron la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia. El candidato obtuvo 12.960.166 votos, mientras que Iván Cepeda Castro alcanzó 12.708.312 sufragios, una diferencia de poco más de 251.000 votos en una de las contiendas más reñidas de los últimos años.

En contexto:CNE declara triunfo de Abelardo de la Espriella: es el presidente electo tras vencer por 251.854 votos a Iván Cepeda

Según el consultor político Nicolás Rojas Holguín, el respaldo de millones de creyentes terminó convirtiéndose en uno de los elementos más influyentes de la campaña que llevó a De la Espriella a la Casa de Nariño. De acuerdo con su análisis, durante años la política colombiana subestimó el peso electoral de las comunidades de fe, pese a que representan una porción significativa del electorado. Sin embargo, la reciente elección habría demostrado una capacidad de movilización superior a la que tradicionalmente se les atribuía.

Uno de los aspectos que destaca el experto es la estrategia denominada Gerencia Nacional de la Fe, liderada por Marco Acosta, pastor y concejal de Bogotá. La iniciativa buscó articular iglesias, líderes religiosos y comunidades cristianas alrededor de temas como la defensa de la vida, la familia y la libertad religiosa, asuntos que tuvieron eco entre una parte importante de los votantes.

Lea más: Las claves de la victoria de Abelardo: votos decisivos en Antioquia, Valle y Bogotá

Para Rojas Holguín, aseguró que: “El voto de la fe dejó de ser una variable secundaria para convertirse en un actor determinante dentro del escenario político nacional. Lo ocurrido en esta elección demuestra que millones de colombianos encontraron espacios de representación alrededor de principios que consideran fundamentales”.

El análisis sostiene que la capacidad organizativa de congregaciones y líderes religiosos permitió transformar afinidades culturales y espirituales en una estructura de participación política con presencia en distintas regiones del país: “De La Espriella estaba construyendo una comunidad política alrededor de principios compartidos y hablándole directamente a millones de colombianos que sentían que sus convicciones no estaban suficientemente representadas dentro de la conversación pública”, indicó.

Esa movilización, afirma, cobró especial relevancia en una elección definida por un margen visiblemente reducido. De hecho, el escrutinio final confirmó ligeras variaciones frente al preconteo, pues Cepeda perdió cerca de 400 votos, mientras que De la Espriella sumó 624 adicionales.

Más allá del resultado puntual, Rojas Holguín considera que la principal conclusión de la elección es la consolidación de las comunidades de fe como un actor con capacidad de incidencia nacional. “Durante décadas se reconoció la influencia social de las iglesias, pero esta elección demostró que también pueden convertirse en actores con capacidad de movilización política cuando logran organizarse alrededor de objetivos comunes”, concluyó.

Siga leyendo: CNE certifica a Abelardo como presidente electo mientras Cepeda acepta derrota y anuncia oposición

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