Aumenta actividad volcánica del Puracé: reportan caída de ceniza en varias localidades del Cauca

Una nueva actualización sobre el estado del volcán Puracé, ubicado en la cadena volcánica Los Coconucos (Cauca), indica que este permanece en alerta amarilla, según informó el Servicio Geológico Colombiano.

Asimismo, se ha reportado la caída de ceniza en varias veredas de Puracé (Cristales, Anambío, Alto Michabala y Chapío) y en la cabecera municipal de Coconuco. Esta situación se debe a la presencia de nuevos pulsos eruptivos, asociados a actividad sísmica relacionada con la dinámica de fluidos en niveles superficiales debajo de su cráter.

Sin embargo, estas emisiones no son de gran magnitud ni representan, por el momento, un peligro para el terreno, los techos o los cultivos de las veredas, por lo que se consideran una actividad normal dentro del estado de alerta amarilla y con una baja probabilidad de cambiar a alerta naranja o roja. Se resalta que esta actividad puede seguir ocurriendo, como es previsible en el estado de alerta amarilla, y su dispersión dependerá de los cambios en los vientos.