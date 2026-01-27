x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

¿La visa más corta? EE. UU. autoriza ingreso de Petro por cinco días para reunión con Trump

El Gobierno de Donald Trump confirmó la entrega de un permiso especial de cinco días que permitirá el ingreso del presidente Gustavo Petro y su canciller.

  • Rosa Villavicencio, canciller y el presidente Gustavo Petro. Foto: Colprensa
    Rosa Villavicencio, canciller y el presidente Gustavo Petro. Foto: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El viaje del presidente Gustavo Petro a Estados Unidos, previsto para la próxima semana, ya tiene despejado el principal obstáculo diplomático que rodeaba su llegada a ese país. Tras varios días de incertidumbre, se confirmó que el Gobierno estadounidense otorgó un permiso especial de ingreso por cinco días, lo que permitirá que el mandatario y su comitiva entren sin contratiempos, pese a que la visa del jefe de Estado había sido suspendida.

La autorización, de carácter excepcional y temporal, fue concedida para garantizar el cumplimiento de la agenda oficial que incluye una reunión con el presidente Donald Trump, en un encuentro que ha despertado interés por el contexto político que rodea a ambos líderes. La medida también cobija a los funcionarios que acompañarán a Petro, evitando inconvenientes logísticos o migratorios durante la visita.

El aval migratorio era el último asunto pendiente para confirmar la visita, que ahora se mantiene en firme. Desde la Casa de Nariño se insistía en que la agenda internacional del presidente no estaba en riesgo, aunque reconocían que el tema del ingreso debía resolverse para evitar un traspié diplomático de mayor calado.

Según lo que se ha venido definiendo en la agenda, el presidente Gustavo Petro se desplazará a Washington a comienzos de febrero, en una visita que se prolongará por varios días. Durante su estancia, además de la reunión con el presidente Donald Trump, el mandatario tiene previsto sostener encuentros con miembros de la comunidad colombiana residente en Estados Unidos y participar en escenarios académicos, entre ellos conversatorios universitarios y citas con centros de análisis y pensamiento.

En materia de seguridad, la protección del jefe de Estado estará bajo la coordinación del Servicio Secreto estadounidense, tal como ocurre en las visitas de mandatarios extranjeros, con el respaldo del esquema de seguridad colombiano. Desde el Gobierno se ha insistido en que la visita se desarrollará bajo los protocolos establecidos y en estricto apego a las reglas de la diplomacia internacional.

El anuncio del encuentro, agendado para el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca, lo hizo el presidente Trump a través de su plataforma Truth Social. “Espero con interés reunirme con Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero. Estoy seguro de que será muy beneficioso para Colombia y Estados Unidos, pero es necesario prohibir la entrada de cocaína y otras drogas a Estados Unidos”, escribió.

La reunión ha sido vista como un paso fundamental para recomponer la tensa relación entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, la cual se ha mantenido así desde el año pasado cuando el republicano Trump comenzó su segundo mandato en la Casa Blanca.

