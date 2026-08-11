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Buscaban a Violeta bajo los escombros en Cali y confirmaron que fue hallada sin vida junto a su abuela

La menor era buscada en el barrio Cuarto de Legua, donde se había reportado su desaparición mientras estaba de vacaciones con su abuela, según reportes.

  • El reporte inicial indicaba que Violeta estaría bajo los escombros en el lugar señalado. FOTO: Tomada de redes sociales
    El reporte inicial indicaba que Violeta estaría bajo los escombros en el lugar señalado. FOTO: Tomada de redes sociales
El Colombiano
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hace 2 horas
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La niña Violeta y su abuela, quienes eran buscadas en Cali durante una emergencia que involucró una estructura colapsada, fueron encontradas sin vida.

La menor se encontraba de vacaciones con su abuela cuando desapareció y la familia había solicitado ayuda para localizarla en la Calle 3 # 55B-72, en el conjunto residencial Guadalupe, barrio Cuarto de Legua, en Cali. La información inicial señalaba que la niña estaba bajo los escombros y pedía apoyo para establecer su paradero.

La familia de la menor difundió información para solicitar colaboración ciudadana durante las labores de búsqueda. En el mensaje se indicaba que Violeta había desaparecido mientras permanecía en la ciudad de Cali durante sus vacaciones junto a su abuela.

Posteriormente, se conoció la actualización sobre el caso. Violeta y su abuela fueron encontradas sin vida, por lo que la búsqueda de ambas terminó con la confirmación de sus fallecimientos.

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